EUROLIGA
Los descartes de Pedro Martínez ante el Paris Basketball
Los taronja necesitan ganar para romper su mala racha de resultados
Pedro Martínez vuelve a tener a toda la plantilla disponible
El Valencia Basket recibe este martes el Paris Basketball en la 23ª jornada de la Euroliga y lo hace con la necesidad de ganar para romper su mala racha de resultados, con dos derrotas seguidas en la máxima competición europea, que se suman a las de Unicaja y Real Madrid en Liga Endesa.
Un reto complicado aunque un rival que sólo ha ganado dos de sus últimos 10 partidos, pero con esas dos victorias en las dos últimas jornadas, en las que ha derrotado a Efes y al Estrella Roja.
Los taronja perdieron el partido de la primera vuelta en París, en un aviso del rival al que se miden este martes y en el que Pedro Martínez vuelve a tener a toda la plantilla disponible, por lo que se ve obligado a hacer tres nuevos descartes.
Los 12 convocados
Los elegidos por el técnico taronja, que supera a Miki Vukovic como entrenador con más partidos de taronja, son: Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.
Por tanto, los tres descartes del Valencia Basket ante el Paris Basketball son López-Arostegui, Isaac Nogués y Yankuba Sima.
- Horario confirmado para el Valencia-Athletic de Copa en Mestalla
- César Tárrega ya tiene diagnóstico médico: Obligados a cerrar el fichaje del central
- El Brentford abre la puerta a Onyeka: 'Entiendo perfectamente su salida
- En busca de un nuevo 'Guedesazo'
- El precio a pagar por Copete en el Valencia CF
- Valencia CF-Athletic Club: A noventa minutos en Mestalla de una semifinal de Copa
- Sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey: El Valencia conoce a su rival
- Otra baja importante para el Athletic en Mestalla de cuartos de final de Copa del Rey