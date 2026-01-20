Los descartes de Pedro Martínez ante el Paris Basketball

El Valencia Basket recibe este martes el Paris Basketball en la 23ª jornada de la Euroliga y lo hace con la necesidad de ganar para romper su mala racha de resultados, con dos derrotas seguidas en la máxima competición europea, que se suman a las de Unicaja y Real Madrid en Liga Endesa.

Un reto complicado aunque un rival que sólo ha ganado dos de sus últimos 10 partidos, pero con esas dos victorias en las dos últimas jornadas, en las que ha derrotado a Efes y al Estrella Roja.

Los taronja perdieron el partido de la primera vuelta en París, en un aviso del rival al que se miden este martes y en el que Pedro Martínez vuelve a tener a toda la plantilla disponible, por lo que se ve obligado a hacer tres nuevos descartes.

Darius Thompson, en el calentamiento previo al partido contra el Paris Basketball. / M. A. Polo / VBC

Los 12 convocados

Los elegidos por el técnico taronja, que supera a Miki Vukovic como entrenador con más partidos de taronja, son: Brancou Badio, Kam Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.

Por tanto, los tres descartes del Valencia Basket ante el Paris Basketball son López-Arostegui, Isaac Nogués y Yankuba Sima.