DIRECTO VBC - PARIS | Los taronja se complican el final de partido...

La Euroliga regresa a escena esta semana y lo hace, de nuevo, con doble partido. Valencia Basket recibe en el Roig Arena en el primero de ellos al Paris Basketball, decimoséptimo clasificado. Los taronja ocupan ahora la quinta plaza pero sin apenas diferencia de victorias con los cuatro equipos que le superan en la clasificación. Hacer pleno de victorias esta semana podría permitir a los de Pedro Martínez volver a escalar en la tabla.

VBC 96-82 PARIS Canasta de Badio 0:44

VBC 94-82 PARIS Anota dos tiros Taylor. Ahora sí, partido ganado para Valencia Basket 1:20

VBC 92-82 PARIS Anota Rhoden y responde Taylor 1:20

VBC 90-80 PARIS Canastón de De Larrea 1.50

VBC 88-80 PARIS Ha desconectado VBC y se pone a 8 Paris 2:20

VBC 88-73 PARIS Rebote en ataque muy importante de De Larrea, que saca la falta y anota los tiros 3:20

VBC 86-73 PARIS Otro triple del Paris 3:30

VBC 86-70 PARIS Triple de Moore y responde Morgan con otro triple 4:10

VBC 83-67 PARIS Esto lo va a ganar Valencia Basket, que no está sufriendo en ningún momento 4:58