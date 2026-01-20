En Directo
DIRECTO VBC - PARIS | Los taronja se complican el final de partido...
El conjunto taronja afronta otra semana con dos partidos de Euroliga con la oportunidad de escalar puestos en una clasificación muy igualado
La Euroliga regresa a escena esta semana y lo hace, de nuevo, con doble partido. Valencia Basket recibe en el Roig Arena en el primero de ellos al Paris Basketball, decimoséptimo clasificado. Los taronja ocupan ahora la quinta plaza pero sin apenas diferencia de victorias con los cuatro equipos que le superan en la clasificación. Hacer pleno de victorias esta semana podría permitir a los de Pedro Martínez volver a escalar en la tabla.
Sigue con SUPER el minuto a minuto del Valencia Basket - Paris Basketball
VBC 96-82 PARIS
Canasta de Badio
0:44
VBC 94-82 PARIS
Anota dos tiros Taylor. Ahora sí, partido ganado para Valencia Basket
1:20
VBC 92-82 PARIS
Anota Rhoden y responde Taylor
1:20
VBC 90-80 PARIS
Canastón de De Larrea
1.50
VBC 88-80 PARIS
Ha desconectado VBC y se pone a 8 Paris
2:20
VBC 88-73 PARIS
Rebote en ataque muy importante de De Larrea, que saca la falta y anota los tiros
3:20
VBC 86-73 PARIS
Otro triple del Paris
3:30
VBC 86-70 PARIS
Triple de Moore y responde Morgan con otro triple
4:10
VBC 83-67 PARIS
Esto lo va a ganar Valencia Basket, que no está sufriendo en ningún momento
4:58
VBC 83-64 PARIS
Anota un tiro libre Key
5:09
