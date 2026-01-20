DIRECTO VBC - PARIS | Los taronja se complican el final de partido...

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El conjunto taronja afronta otra semana con dos partidos de Euroliga con la oportunidad de escalar puestos en una clasificación muy igualado

El equipo haciendo piña

La Euroliga regresa a escena esta semana y lo hace, de nuevo, con doble partido. Valencia Basket recibe en el Roig Arena en el primero de ellos al Paris Basketball, decimoséptimo clasificado. Los taronja ocupan ahora la quinta plaza pero sin apenas diferencia de victorias con los cuatro equipos que le superan en la clasificación. Hacer pleno de victorias esta semana podría permitir a los de Pedro Martínez volver a escalar en la tabla.

Sigue con SUPER el minuto a minuto del Valencia Basket - Paris Basketball

