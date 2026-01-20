Horario y dónde ver el Valencia Basket-Paris Basketball

De vuelta al Roig Arena, turno para la Euroleague. El Valencia Basket regresa a casa para recibir por primera vez al Paris Basketball en un encuentro correspondiente a la jornada 23 de la máxima competición europea en el que Pedro Martínez se convertirá en el entrenador que más veces ha dirigido a nuestro primer equipo masculino con 232 partidos. La cita es este martes 20 de enero a las 20:30 horas y podrá verse en directo a través de #Vamos. También puedes seguir los comentarios del partido en Superdeporte.es

El equipo taronja buscará recuperar sensaciones con el apoyo de su público tras encadenar dos derrotas en la competición europea en un partido que mide a dos equipos que comparten varias de sus virtudes: ambos apuestan por un ritmo alto, están entre los que más anotan, son los dos equipos que más triples meten, los dos que más rebotes ofensivos capturan y los dos que más pérdidas provocan a sus rivales. No existen precedentes de este enfrentamiento en la pista del conjunto valenciano y el único encuentro entre estos dos equipos en partido oficial fue el choque de la primera vuelta, que cayó de lado francés por 90-86.

Pedro Martínez / Francisco Calabuig

El técnico taronja cuenta con su plantilla al completo para abrir su cuarta semana consecutiva con tres partidos y afrontar su tercer compromiso en cinco días. Valencia Basket comienza esta jornada en la cuarta posición de la EuroLeague con un balance de 14-8. Será un partido especial para Pedro Martínez, que dirigirá en este encuentro su partido 232 al frente del primer equipo masculino del conjunto valenciano, una cifra que le convierte en solitario en el técnico que más veces ha llevado a nuestra plantilla profesional masculina. Un hito que el entrenador taronja compartirá con el público del Roig Arena en un pequeño acto de reconocimiento que tendrá lugar justo antes del inicio de este encuentro. Será el choque 84 en competiciones europeas en el primer asiento del banquillo taronja para Pedro, que acumula 141 en Liga Endesa, 5 de la Copa del Rey y 2 de la Supercopa Endesa para ponerse en la primera posición de nuestro histórico masculino.

La cuarta semana consecutiva con tres partidos

En este vertiginoso final de 2025 y comienzo de 2026, abriremos con este compromiso nuestra cuarta semana consecutiva de tres partidos, la última de esta serie. Tras recibir al Paris Basketball en el Roig Arena, el conjunto taronja tendrá que viajar a Alemania para visitar por primera vez la nueva cancha del FC Bayern Munich, el SAP Garden, el jueves 22 de enero a las 20:30 horas y de ahí viajará directamente a las Islas Canarias para cerrar la primera vuelta de la Liga Endesa en la cancha del Dreamland Gran Canaria el domingo 25 de enero a las 13:00 horas.