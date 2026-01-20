Pedro Martínez, orgulloso del equipo y de hacer historia como Miki Vukovic

El Valencia Basket se reencontró con la victoria en la Euroliga en un Roig Arena que acabó haciendo la ola antes incluso del 98-84 final. Y Pedro Martínez no dudaba en mostrar su satisfacción por el gran trabajo hecho por el equipo, sobre todo en defensa, ante el que era el segundo equipo más anotador de la Euroliga. Y todo en un partido que empezó con el reconocimiento del club al que ya es el entrenador con más partidos en la historia del equipo masculino, superando a otra leyenda como Miki Vukovic.

Récord de Vukovic

Evidentemente, mi respeto hacia él como entrenador es muy grande y no solo por lo que hizo con el Valencia Basket, sino por todo. En mi anterior etapa tuve bastante relación personal con él, fue una persona fantástica que me intentó ayudar con su experiencia y consejos. Estoy muy contento, tiene menos mérito porque ahora jugamos tantos partidos que es más fácil sumar partidos que en otras épocas. Estoy muy orgulloso de superar a una persona tan grande como él y que mi trayectoria sea tan larga, y espero que aún sea un poco más.

Pedro Martínez responde a los aplausos de la afición hacia él antes del partido. / F. Calabuig

Partido completo

Siempre digo que no se juega bien cuando se quiere porque hay gente con mucho deseo y mentalidad, pero el rival también juega y no te deja defender ni atacar tan bien y eso a veces condiciona las actuaciones, a veces cuesta más y hay que intentar adaptarte y hemos conseguido encontrar acciones. Y en defensa, ha habido muy buena defensa y ha habido un grandísimo trabajo en la defensa de Badio hacia su jugador más importante, lo ha sacado del partido y no le ha dado ninguna penetración fácil. Nuestros pívots han hecho muy buen trabajo también y como equipo, todos en general.

Defensa y cuerpo técnico

Les hemos tenido un grandísimo respeto, los jugadores estaban más concentrados, nos habían ganado en la primera vuelta, les hemos respetado y el primer cuarto defensivanente ha marcado un poco nuestro listón de actividad y de intensidad. Unas veces sale mejor que otras, pero hemos hecho un buen trabajo, siempre lo hacen, pero lo de mis ayudantes en la preparación del partido es excelente y también hoy hay que felicitarles porque su trabajo nos ayuda a que luego las cosas salgan de una manera determinada.

Partido de Sako

Lo que nos tiene que preocupar es si hay algún jugador que no tiene buena mentalidad, si se deja ir, si no es buen compañero, si es demasiado egoísta, hay que ayudarlos, exigirles, pero no hay que centrarse en un jugador. Es fantástico que Sako coja confianza, pero todos los jugadores tendrán su momento durante la temporada. Ha hecho un buen partido y perfecto, pero no esperemos que lo haga cada día ni que sea un jugador diferencial.

Jaime Pradilla, en una acción del partido ante Mouhamed Faye. / F. Calabuig

Evolución de Pradilla

Pradilla está haciendo una buena temporada, muy comprometido, implicado, trabaja muy bien, quiere mejorar y le animamos a continuar en esta línea. Estamos muy contentos con él y con todos, la mentalidad es muy buena, trabajan muy bien.

Partido en Múnich

Es muy difícil, entrenamos muy poco o ni entrenamos con tanto viaje, pero si queremos ser un equipo especial hay que adaptarse a este tipo de situaciones, descansar, recuperarse, competir, no buscar excusas ni quejarnos de los viajes ni de los partidos. Tenemos que ser capaces de recuperarnos en pocas horas, pero a veces cuesta. El reto es conseguirlo si queremos ser especiales, pero no es fácil.

s