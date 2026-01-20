Revancha en Zaragoza con la duda de Yvonne Anderson

El Valencia Basket vuelve a Zaragoza por primera vez desde que ganara allí la última final de la Liga Femenina Endesa, pero lejos de llegar con ese recuerdo al partido de este miércoles en Euroleague Women, lo hace con ganas de revancha después de encadenar tres derrotas consecutivas ante las de Carlos Cantero, en Liga, en Europa y en la final de la Supercopa.

Tres precedentes dolorosos que hace que las taronja afronten el partido ante el Casademont Zaragoza más motivadas que nunca y más aún tras la derrota del partido de la primera vuelta en el Roig Arena, en el que las de Rubén Burgos dejaron escapar una renta de 20 puntos de ventaja con un parcial de 0-26, en uno de los finales de partido más surrealista de la historia de club.

En juego está también dar un paso de gigante hacia el play-in, ya que si las taronja logran acabar esta fase en la segunda posición que ocupan actualmente, lograrán clasificarse directamente para la Final Six, a falta de saber si pasarian directamente después a la semifinal o tendrían que jugar antes la eliminatoria de cuartos. A falta de tres jornadas para llegar a los play-in, el equipo se encuentra con un 6-3 en 2ª posición, aunque empatado en balance con Basket Landes (3º). Lidera Fenerbahce con un 8-1, y por debajo están Umana Reyer Venezia (4º) junto con Casademont Zaragoza (5º) con un 5-4 y DVTK HUNTHERM con un 1-8 (6º).

Próximos cruces

El 1º del grupo E se medirá al 2º del grupo F y el 1º del grupo F, al 1º del grupo E. Los ganadores de cada eliminatoria a tres partidos, con factor cancha para los líderes, pasan directos a la semifinal de la Final Six. Los perdedores van a cuartos de la Final Six.

Leo Fiebich, en el encuentro de LF Endesa ante el Casademont Zaragoza en el Roig Arena. / F. Calabuig

Los clasificados en tercera y cuarta posición de cada grupo van a los cuartos del play-in. El 3º del grupo E vs 4º del grupo F y el 3º del grupo F vs el 4º del grupo E, a tres partidos y con factor cancha para los terceros. Los ganadores de cada eliminatoria irán a los cuartos de la Final Six, midiéndose contra los perdedores de las semifinales del play-in. Los perdedores de estos cuartos del play-in quedan eliminados.

Del mismo modo, los clasificados en quinta y sexta posición de cada grupo quedan directamente eliminados al término de esta segunda fase.

La importancia del average

En un grupo con cuatro equipos separados por una sola victoria, no solo es importante el triunfo este miércoles para seguir dependiendo de sí mismas, sino también el average particular ante un rival directo como el Zaragoza. Una situación que invita a ser ambiciosas más allá de buscar la victoria, para intentar recuperar los siete puntos de desventaja de la derrota de la primera vuelta en el Roig Arena, en un partido que concluyó 63-70 en un final fatídico para las taronja.

Regreso de Carla Leite y duda de Yvonne Anderson

Las líderes de la LF Endesa (16-1) llegan con la única baja del rival para este partido es la de Dalma Czukor, que estuvo de baja por maternidad toda la pasada campaña y dio a luz a su hijo este verano. Carla Leite podría regresar en este encuentro tras perderse los últimos partidos a causa de una contusión ósea y un esguince leve en la rodilla que sufrió el 10 de enero en partido de LF Endesa. En el partido de la primera vuelta de la Euroleague Women, lideró la victoria del Zaragoza en el Roig Arena con 23 puntos.

Cristina Ouviña defiende a la extaronja Nadia Fingall en el último partido ante el Casademont Zaragoza. / F. Calabuig

Por el Valencia Basket, Hind Ben Abdelkader, que no viajó a Madrid, se perderá los próximos partidos a causa de una lesión muscular en el sóleo, mientras que Yvonne Anderson será duda a causa de unas molestias.

Lección aprendida

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, espera que el equipo sepa corregir los errores de los últimos precedentes ante el Casademont Zaragoza. El baloncesto actual cada vez es más de contactos, más físico, tendremos que estar a nuestro 100% para jugar contra un equipo que eso lo lleva al máximo y dentro de esos detalles el rebote es determinante para controlar el ritmo de juego, cómo cuidas el balón, no cometer un número elevado de pérdidas permitirá que el rival no corra. Creo que nuestra idea de partido tiene que ser esa, focalizar bien los aspectos individuales, tiene mucho talento en diferentes posiciones de juego pero siempre llevarlo todo a la colectividad y a la responsabilidad".

Por otra parte, Mia Coffey destacaba que "tenemos que asegurarnos de seguir el plan de partido y ser consistentes desde el principio hasta el final del partido. Es simple. Hemos estado trabajando en esos pequeños detalles y nos hemos dado cuenta de cuándo empezamos a desviarnos del foco, así que somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer para volver, ser consistentes y permanecer como equipo durante esos momentos. Nos hemos dado cuenta en los últimos partidos, así que entendemos que tenemos que asegurarnos de poner esa dureza desde el comienzo del partido".