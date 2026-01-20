Rubén Burgos y Nia Coffey analizan el partido ante Casademont Zaragoza

Nuevo compromiso del equipo femenino del Valencia Basket en competición europea. El conjunto taronja visita a Casademont Zaragoza en la J10 de la EuroLeague Women (miércoles 21 de enero, 20:00h, Pabellón Príncipe Felipe, Movistar y À Punt).

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, advierte de la imporancia del partido: "Empezamos ya la última parte del segundo grupo de Euroliga y todos los partidos van a ser muy importantes tanto fuera de casa como en casa por la tremenda igualdad que hay en la competición. Nosotras preparadas para eso para seguir compitiendo día a día y focalizarnos en nuestros aspectos positivos de mejora, que los hay en las últimas jornadas, y analizando enfrentamientos directos donde hay cosas mejor realizadas y aspectos a mejorar que creo que ambos equipos, seguro, haremos".

Burgos define al Casademont Zaragoza como un conjunto físico y da las claves para conseguir la victoria: "El baloncesto actual cada vez es más de contactos, más físico, tendremos que estar a nuestro 100% para jugar contra un equipo que eso lo lleva al máximo y dentro de esos detalles el rebote es determinante para controlar el ritmo de juego, cómo cuidas el balón, no cometer un número elevado de pérdidas permitirá que el rival no corra. Creo que nuestra idea de partido tiene que ser esa, focalizar bien los aspectos individuales, tiene mucho talento en diferentes posiciones de juego pero siempre llevarlo todo a la colectividad y a la responsabilidad de que aparte del uno por uno con tu propia jugadora has de tener la seguridad de que nuestro equipo siempre trabajamos muy juntas y de esa manera vamos a intentar prepararnos para mañana”.

Por su parte, Nia Coffey hace la siguiente lectura del encuentro en tierras aragonesas: “Tenemos que asegurarnos de seguir el plan de partido y ser consistentes desde el principio hasta el final del partido. Es simple. Hemos estado trabajando en esos pequeños detalles y nos hemos dado cuenta de cuándo empezamos a desviarnos del foco, así que somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer para volver, ser consistentes y permanecer como equipo durante esos momentos. Nos hemos dado cuenta en los últimos partidos, así que entendemos que tenemos que asegurarnos de poner esa dureza desde el comienzo del partido. Siempre digo que el siguiente partido es el más importante, así que en eso estamos ahora mismo”.

Así fue el partido de ida

El conjunto taronja perdió en la ida en el Roig Arena ante el equipo aragonés por el marcador de 63-70. Un parcial de 0-26 deja helado el Roig Arena.