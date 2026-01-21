El Bayern Munich más taronja examina la mejoría del Valencia Basket

Sin descanso y con un plus de confianza tras haber roto ante el Paris Basketball (98-84) el pequeño bache de resultados en la Euroliga, el Valencia Basket afronta este jueves un nuevo partido de la máxima competición europea y lo hace ante un Bayern Munich que ha mejorado desde la llegada de Svetislav Pesic y que cuenta con otros tres extaronja en su plantilla: Vladimir Lucic, Stefan Jovic y Nenad Dimitrijevic.

El primero de ellos ha sido titular en todos los partidos en los que ha estado disponible, con 8,5 puntos, 3,9 rebotes para 10,7 créditos de valoración media; Jovic arrastra molestias pero esperan que pueda llegar a tiempo; y Dimitrijevic firmó por el conjunto alemán semanas atrás para cubrir la salida de Spencer Donwiddie, que dejó el equipo por asuntos personales. El de Macedonia del Norte ha promediado desde su llegada 8,2 puntos y 4 asistencias para 10,5 de valoración.

Un Bayern más taronja que nunca que examinará la recuperación de un Valencia Basket que, pese a los tropiezos ante el Fenerbahçe y el AS Monaco, sigue en la parte alta de la clasificación, disputadas ya las 23 primeras jornadas.

Una vez más, Pedro Martínez puede contar con la plantilla al completo al estar la enfermería vacía, por lo que se verá obligado a hacer tres descartes en su habitual rotación de jugadores para repartir esfuerzos en una nueva semana con tres partidos entre los de la Euroliga y la Liga Endesa.

Kameron Taylor, gran artífice de la última victoria ante el Paris Basketball. / F. Calabuig

El rival

El FC Bayern Munich ha aprovechado una recta de partidos consecutivos como local que cerrará ante el Valencia Basket para sumar tres victorias en los últimos seis partidos desde que Svetislav Pesic se hiciese cargo del equipo para subir a la 16ª posición con un balance de 8-15. El conjunto bávaro ha mejorado sus prestaciones bajando su ritmo y haciendo uno de los mejores ejercicios defensivos de la competición en el último mes. Andreas Obst, que estaba promediando 21,2 puntos desde el cambio en el banquillo, causó baja en el encuentro del martes por enfermedad aunque se espera su participación en el partido de mañana. Con las bajas confirmadas de los lesionados de larga duración Jokubaitis y Harris, el cuadro alemán podría recuperar a Jovic y tendrá la duda hasta el final de la reincorporación de Kamar Baldwin.

Cinco precedentes

El partido de este jueves supone la sexta ocasión en la que Valencia Basket visita Munich para un partido de competición continental, ganando en sus dos primeras visitas y cayendo en los últimos tres precedentes. Será la primera ocasión en la que visite el nuevo feudo del equipo bávaro, el SAP Garden, un nuevo recinto multiusos con capacidad para 12.500 espectadores. El enfrentamiento más reciente en tierras alemanas, el del curso 2023-24, acabó con triunfo local por un ajustado 85-84.

Noticias relacionadas

Triunfo taronja en el Roig Arena

El precedente más reciente es el partido de la primera vuelta, disputado el 25 de noviembre dentro de la jornada 13 y que acabó con victoria del Valencia Basket por 90-64. Hasta cinco jugadores del equipo taronja anotaron en dobles dígitos y seis jugadores valoraron por encima de la decena, siendo Brancou Badio el mejor en los dos apartados con 16 puntos y 21 créditos. Respecto a ese partido, el principal cambio está en el banquillo alemán, que en aquel choque ocupó TJ Parker sustituyendo de manera interina a Gordon Herbert y que desde hace un mes ocupa Svetislav Pesic.