Bayern - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo

La Euroliga se presentó con fuerza esta semana para el Valencia Basket. El equipo de Pedro Martínez se mantiene firme en la zona alta tras vencer este martes al París en el Roig Arena (98-84) y este jueves tendrá que vérselas contra el impredecible Bayern de Múnich en tierras germanas. El cuadro taronja cuenta con 15 victorias y 8 derrotas, números opuestos a los alemanes, que llegan a la cita jugando como locales tres encuentros seguidos, ganando al Panathinaikos y perdiendo contra el Partizán. Capaces de lo mejor y de lo peor, obligarán al cuadro valenciano a dar el máximo en el SAP Garden.

El equipo rival está dirigido por el mítico Svetislav Pesic, preparador del Power Electronics en la temporada 2010/11, además de contar en su plantilla con varios exjugadores taronja, como son Stefan Jovic y Vladimir Lucic. En el partido de ida, el Valencia Basket se impuso con mucha superioridad al rival (90-64), pero han pasado dos meses y ahora el encuentro se antoja más complicado.

Spencer Dinwiddie, Baja importante por asuntos personales

El conjunto alemán dispone un régimen de rotación similar al de los taronja. En cuanto a anotación, destaca por encima del resto el escolta alemán Andreas Obst (14,2 puntos por partido), seguido por el ala-pívot Isiaha Mike (10,1). Hasta la fecha destacaba y mucho el estadounidense Spencer Dinwiddie (11,7 puntos), pero el jugador se ha marchado del Bayern por sorpresa. "También nos sorprendió. Le informó a Dragan Tarlac (director deportivo) antes del partido contra el Hapoel Tel Aviv que tenía un problema familiar. Su esposa vino a Múnich por Navidad, pero tuvo que regresar de inmediato debido a la enfermedad de su padre. Luego, él tuvo que irse por la enfermedad de su madre. Todo sucedió en dos días, y tuvo que irse", explicó Pesic esta misma semana.

Spencer Dinwiddie, durante un partido de Euroliga / Euroliga

Bayern - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido de Euroliga

El partido está programado para este jueves 22 de enero a partir de las 20:30 horas y se emitirá en Movistar+ Deportes, además de poderlo seguir EN DIRECTO en Superdeporte.