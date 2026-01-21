Gana Energía se convierte en patrocinador principal del baloncesto 3x3 de Valencia Basket Club.

Gana Energía da un paso más en su apuesta por el baloncesto 3x3 y se convierte en patrocinador principal de la sección 3x3 de Valencia Basket Club. Actualmente, el baloncesto 3x3 vive un gran momento en España. Ritmo, calle, cercanía y un formato que conecta con una nueva generación de aficionados son algunas de las claves de su éxito. En esta línea, Gana Energía ha cerrado un acuerdo de patrocinio con Valencia Basket Club que abarca a todos los equipos de competición 3x3 del club, a los jugadores y jugadoras jóvenes que integran la Academia de L’Alqueria del Basket y se forman en esta disciplina, así como al torneo L’Alqueria Open 3x3 que se celebra cada verano y que reúne cada año a más de 250 participantes. Un ecosistema 3x3 en el que Gana Energía quiere ser parte activa del crecimiento, la cantera y la experiencia de juego.

“Apoyar el 3x3 de Valencia Basket Club es apostar por una forma diferente de vivir el baloncesto. Es un formato más cercano, más libre y más urbano, que se sale del guión tradicional. Y ahí es donde nos sentimos identificados: igual que el 3x3 es la alternativa al baloncesto de siempre, Gana Energía es la alternativa a las eléctricas de siempre”, destaca Eva Marí, responsable de Marketing de Gana Energía.

Con esta alianza, la compañía refuerza su vínculo con un baloncesto que se juega a otro ritmo: menos solemnidad y más calle, menos distancia y más comunidad. En L’Alqueria del Basket, referente europeo en formación, el 3x3 se consolida como un espacio de aprendizaje, talento y diversión donde niñas, niños y jóvenes encuentran una forma diferente de disfrutar del baloncesto.

Valencia Basket Club quiere seguir expandiendo el 3x3, desde la élite hasta la base. / SD

“Para nosotros es clave contar con socios que compartan la vocación de innovar a través de los valores del deporte. El 3x3 está creciendo mucho, nos acerca a nuevos públicos y cada vez es una disciplina más asentada que se suma al ecosistema del baloncesto apostando frescura y modernidad. Gana Energía lo ha entendido a la perfección, y que se convierta en patrocinador principal de esta sección nos ayuda a seguir impulsando un proyecto con mucho recorrido”, señala Merche Añón, Directora de Negocio de Valencia Basket.

Apuesta por el 3x3

La apuesta por el 3x3 refuerza el posicionamiento de Gana Energía como compañía alternativa, cercana y comprometida con el ciudadano de a pie y las nuevas formas de vivir el deporte y la energía. Un modelo que huye de lo convencional y que reivindica que también en la luz y en el baloncesto hay otras maneras de hacer las cosas: más sencillas, más accesibles y sin líos.

Con este patrocinio, Gana Energía y Valencia Basket Club suman fuerzas para seguir expandiendo el 3x3 desde Valencia: desde la élite hasta la base, desde L’Alqueria hasta cada pista donde el baloncesto, la comunidad y la energía se mezclan sin guión.