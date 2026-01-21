Horario y dónde ver el Casademont Zaragoza-Valencia Basket

Turno para las de Rubén Burgos. El Valencia Basket visita a Casademont Zaragoza en la J10 de la EuroLeague Women. El conjunto taronja, que perdió en la ida en el Roig Arena ante el equipo aragonés, busca asaltar el Príncipe Felipe para devolver el golpe y encarrilar su presencia en los play-ins de la competición europea, a falta de tres jornadas para el final de la fase regular. La cita es este miércoles 21 de enero a las 20:00 horas y podrá verse en directo en Movistar y À Punt.

El técnico del conjunto taronja tendrá la baja de una de sus jugadoras profesionales en este partido. Hind Ben Abdelkader, que no viajó a Madrid, se perderá los próximos partidos a causa de una lesión muscular en el sóleo, pendiente de evolución. Yvonne Anderson será duda a causa de unas molestias. El resto de las jugadoras profesionales están disponibles para este duelo, completando la plantilla de doce.

Precedentes

El conjunto taronja lleva 28 partidos disputados ante Casademont Zaragoza. Están repartidos entre 11 en fase regular de la LF Endesa, 6 en playoffs de liga, 3 en Copa de la Reina, 3 en Supercopa y 5 en EuroLeague Women. Esto supone que el equipo maño es ya uno de los rivales más recurrentes de Valencia Basket. El balance global es de 21-7 para las taronja.

De 11 partidos que se han jugado en Zaragoza, 7 han sido para Valencia Basket y 4 para las locales. El triunfo taronja más abultado fue en la temporada 20-21 con un 62-91 y un +29 en LF Endesa. La victoria local más amplia fue un 79-52 y un +27 en LF Endesa la pasada campaña. De los dos duelos de Euroliga, en la 23-24 ganó Casademont Zaragoza por 59-74 y la pasada campaña ganó Valencia Basket con un 64-79. Si nos ceñimos a los resultados recientes de forma general, Casademont Zaragoza lleva tres victorias seguidas con la final de Supercopa, el partido de ida de EuroLeague Women y el de ida de la LF Endesa.

Rubén Burgos, durante el partido entre el Movistar Estudiantes y el Valencia Basket. / Movistar Estudiantes

El rival: Casademont Zaragoza

Casademont Zaragoza está protagonizando, por el momento, su mejor temporada desde que el Club adquirió el Mann Filter Zaragoza. En LF Endesa ostentan el liderato, habiendo finalizado la primera vuelta como campeón de invierno, con un balance actual de 16-1. En EuroLeague Women se encuentran en una situación algo menos favorable, pero con todas las opciones de entrar en el play-in con las visitas de Valencia Basket y DVTK y el viaje a la pista de Fenerbahce por delante. En caso de caer en el Príncipe Felipe ante el equipo taronja se le empezaría a complicar esa posibilidad.

La única baja para este partido es la de Dalma Czukor, que estuvo de baja por maternidad toda la pasada campaña y dio a luz a su hijo este verano. Carla Leite podría regresar en este encuentro tras perderse los últimos partidos a causa de una contusión ósea y un esguince leve en la rodilla que sufrió el 10 de enero en partido de LF Endesa.

Noticias relacionadas

En la competición europea las jugadoras más destacadas están siendo Helena Pueyo, con una media de 10,5 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2,3 robos y 14,6 de valoración por partido, y Carla Leite con sus 12 puntos, 3 asistencias y 10,4 de valoración de media. Mariona Ortiz también destaca con sus 6,3 pases de canasta por encuentro que le permiten ser la segunda mejor asistente de la competición.