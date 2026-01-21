Jaime Pradilla: "Estoy muy agradecido a Pedro Martínez y ojalá pueda seguir creciendo a su lado"

Jaime Pradilla se ha convertido en un fijo para Pedro Martínez en cada convocatoria e incluso en un habitual en el quinteto inicial y ha respondido a la confianza del técnico con la que está siendo su mejor temporada en el Valencia Basket.

Ni siquiera el duro y exigente calendario de Liga Endesa y Euroliga le han llevado a entrar en las rotaciones de las convocatorias, pero asegura sentirse bien y con ganas de seguir ayudando y mejorando. "Al final, llevo un tiempo en València, estoy más que adaptado, muy a gusto, esa confianza la he ido ganando y tiene un factor importante Pedro, estoy muy agradecido a él y ojalá pueda seguir creciendo a su lado y del Valencia Basket".

El propio Pedro Martínez tuvo palabras de elogio hacia él tras el partido del martes ante el Paris Basketball en el Roig Arena. "Pradilla está haciendo una buena temporada, muy comprometido, implicado, trabaja muy bien, quiere mejorar y le animamos a continuar en esta línea. Estamos muy contentos con él y con todos, la mentalidad es muy buena, trabajan muy bien".

Tras estas declaraciones, Jaime añadió que "estoy agradecido de poder ayudar al equipo, de poder seguir creciendo en València, están apostando por mí, me encuentro bien, ojalá poder seguir este ritmo y poder seguir ayudando al equipo".

"Todo el mundo se siente importante en el equipo"

Pero al margen de su rendimiento y protagonismo en cada partido, Pradilla quiso dejar claro la importancia de cada uno de los jugadores, como se vio en el mismo partido ante el Paris con Sergio de Larrea, que jugó solo los últimos cinco minutos y siendo protagonista. "Es muy importante para lo que resta de temporada, son muchos partidos, tenemos a los 15 disponibles y es muy importante. El trabajo de fisios y la gestión de minutos. Todo el mundo se siente importante, el ejemplo de Larry es bueno, con cinco minutos solo ha sido clave para sacar la victoria".

Refuerzo anímico

Respecto a la victoria ante el Paris Basketball, Pradilla destaca la importancia de la misma por el factor anímico tras la anteriores derrotas en la máxima competición europea y en la Liga Endesa. "Allí habíamos perdido y es un poco dos estilos muy parecidos, sabíamos que en todo momento podían estar en el partido, era importante para nosotros, veníamos de dos derrotas y fastidian. Queríamos quitarnos esa sensación".

Ahora espera refrendar esta mejoría en el partido de este jueves ante el Bayern Munich. "Sabemos que después del cambio de entrenador, tienen una mejor defensa. Es un campo difícil y nos va a costar.