Jaime Pradilla llega a los 2000 puntos con Valencia Basket

Jaime Pradilla se convirtió el martes, con los siete puntos anotados en el triunfo ante el Paris Basketball, en el decimoquinto jugador de nuestro primer equipo masculino que rebasa la frontera de los 2000 puntos. En concreto, el interior internacional español ha anotado 2001 puntos en los 343 partidos en los que hasta el momento ha defendido la elástica taronja.

Pradilla está atravesando su sexta temporada como jugador de nuestro equipo y pese a contar con 25 años recién cumplidos, ya se está asomando a las posiciones de privilegio en varios apartados históricos.

Los números

Es octavo en partidos disputados empatado con Josep Puerto, ya es el quinto mejor reboteador histórico (1.246) y recientemente se convirtió en el tercer jugador en superar el centenar de partidos jugados en Euroliga con Valencia Basket (101).