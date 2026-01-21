Jaime Pradilla llega a los 2000 puntos con Valencia Basket
El interior internacional español ha anotado 2001 puntos en los 343 partidos en los que hasta el momento ha defendido la elástica taronja
Jaime Pradilla se convirtió el martes, con los siete puntos anotados en el triunfo ante el Paris Basketball, en el decimoquinto jugador de nuestro primer equipo masculino que rebasa la frontera de los 2000 puntos. En concreto, el interior internacional español ha anotado 2001 puntos en los 343 partidos en los que hasta el momento ha defendido la elástica taronja.
Pradilla está atravesando su sexta temporada como jugador de nuestro equipo y pese a contar con 25 años recién cumplidos, ya se está asomando a las posiciones de privilegio en varios apartados históricos.
Los números
Es octavo en partidos disputados empatado con Josep Puerto, ya es el quinto mejor reboteador histórico (1.246) y recientemente se convirtió en el tercer jugador en superar el centenar de partidos jugados en Euroliga con Valencia Basket (101).
- Horario confirmado para el Valencia-Athletic de Copa en Mestalla
- El Valencia CF trabaja la llegada de Guido Rodríguez
- Corberán recupera un central: La urgencia del Valencia CF por fichar no cambia
- Aurèle Amenda, central en la lista del Valencia CF, presiona a su club para salir cedido
- El Valencia CF mantiene activa la opción Dieng: Aún hay diferencias serias para el fichaje de Guido
- César Tárrega ya tiene diagnóstico médico: Obligados a cerrar el fichaje del central
- Otra baja importante para el Athletic en Mestalla de cuartos de final de Copa del Rey
- Dimitrievski se pronuncia tras la victoria en Getafe... ¿con mensaje?