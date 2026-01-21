Pedro Martínez: "Jugamos sin apenas entrenar, tenemos que adaptarnos si queremos ser un equipo especial"

Sin apenas tiempo para reponerse del partido del pasado martes ante el París Basketball en el Roig Arena, el Valencia Basket afrontará este jueves, 22 de enero una nueva cita en la Euroliga, esta vez fuera de casxa, en la pista del FC Bayern Munich. Un viaje que motivará que el equipo taronja se mida a los alemanes sin apenas tiempo para haber preparado el partido. El entrenador de Valencia Basket, Pedro Martínez, señalaba que el choque en la pista del “va a ser muy difícil. Lo afrontamos entrenando muy poco, o directamente sin entrenar porque con los viajes a veces se hace complicado entrenar. Pero si queremos ser un equipo especial, que es muy difícil conseguirlo, te tienes que adaptar a este tipo de situaciones. Descansar, recuperarte muy rápido mentalmente de cara al siguiente partido, competi".

Un calendario exigente

Pedro Martínez trabaja en el día a día para que sus jugadores se adapten al exigente calendario: " Cuando pierdes no buscar excusas, no quejarte de los viajes o los partidos. Estamos intentando que sea así en nuestro día a día personal. Si queremos ser un equipo especial tenemos que ser capaces de recuperarnos en muy pocas horas, que no todos los equipos lo consiguen. Si ves muchos resultados de los equipos, cuando ganan el siguiente les cuesta mucho porque cuesta prepararse. Pero nuestro reto si queremos ser especiales es que lo tenemos que conseguir. Y eso el jueves no va a ser fácil”.

Pradilla avisa de que será un partido difícil

Por su parte, el ala-pívot Jaime Pradilla comentaba que el equipo alemán “aunque perdiera el martes, últimamente están fuertes en casa. Hace poco le ganaron al Panathinaikos allí. Desde del cambio de entrenador tienen una mejor defensa. Sabemos que allí es un campo difícil y que nos va a costar mucho si queremos sacar la victoria”.