Rubén Burgos: "Las jugadoras han dado el 100% en intensidad y mentalidad, pero tenemos que mejorar"

El Valencia Basket volvió a caer ante el Casademont Zaragoza en la Euroleague Women (81-71), pero lejos de la imagen que se dio al final del partido de la primera vuelta, lo hicieron dando una mejor imagen y con buen juego en algunas fases del encuentro, de aquí que tanto Rubén Burgos como María Araújo ven motivos para ser optimistas de cara a próximos encuentros, con la clasificación para la Final Six en juego.

María Araújo: "Estamos dentro, con muchas opciones"

"El equipo ha plantado cara mejor, hemos hecho un plan de partido mucho más adecuado que el de la primera vuelta en València, pero los pequeños detalles que son clave, como los rebotes largos o los balones interiores, ellas han sido superiores, pero hay que pensar en lo que nos viene, estamos muy dentro, con muchas opciones. El Basket Landes está a la vuelta de la esquina y mejoraremos estos detalles para estar mejor y poder llegar a esa Final Six que queremos".

María Araújo, defendida por Nadia Fingall en el partido de Zaragoza. / Esther Casas/FIBA

Rubén Burgos: "El rebote nos ha penalizado"

"Felicitamos al Zaragoza por su victoria y a su afición, ha habido muy buen ambiente de basket y creo que ha sido un buen partido, pese a la derrota. Hemos estado cerca, en muchos momentos del partido creo que hemos hecho buen baloncesto, compartiendo el balón, con buenas normas defensivas tanto individual como colectivas. Tras el descanso hemos intentado alternar para colapsar al rival, ya que nos conocemos muy bien. Por momentos han funcionado nuestras normas pero el rebote nos ha penalizado y es clave en un partido de tanta igualdad, en el que ha habido también algunos detalles como pérdidas o rebotes largos que ellas han castigado, incluso con terceras opciones. Todo esto ha decantado la balanza, pero hemos seguido peleando".

A ello añadió Burgos el problema de conceder tantos tiros libres. "En el segundo parcial del segundo cuarto no hemos sabido usar el bonus, ellas han sumado mucho desde el tiro libre y han abierto una pequeña brecha que al final ha sido definitiva".

Noticias relacionadas

Respecto al trabajo de las jugadoras, destacó que "cuando nos hemos podido acercar, con tiros liberados y buena circulación en la segunda parte, hay veces que estás más acertada o menos, pero las jugadoras han dado el 100% en intensidad y mentalidad , pero tenemos que mejorar, en detalles, en situaciones para no encajar tantos puntos en la pintura de sus interiores, que han dominado el partido. Hay que ser mejores en el próximo partido, especialmente en el de casa contra el Landes, para intentar tener presencia aquí, de nuevo en la Final Six. Sería un evento en el que cuantos más equipos españoles estemos, mejor".