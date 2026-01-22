Bayern Múnich – Valencia Basket, en directo: Euroliga hoy, resultado y minuto a minuto

El Valencia Basket afronta una nueva noche de Euroliga con uno de esos partidos que marcan el pulso real de una temporada. El equipo taronja visita al Bayern Múnich en el Audi Dome en un duelo directo entre dos proyectos importantes en una competición que no da tregua. El contexto europeo aprieta, el calendario no da respiro y cada victoria empieza a tener un valor doble cuando el curso entra en su tramo decisivo. No es un partido más. Es una prueba de madurez competitiva para el conjunto de Pedro Martínez, que busca confirmar fuera de casa todo lo bueno que viene mostrando en las últimas jornadas de la Euroliga.

El Bayern Múnich se ha convertido en uno de los equipos más sólidos como local del torneo. Su fortaleza en casa, el ritmo físico que impone y su capacidad para castigar los errores convierten cada visita a Alemania en un examen mayúsculo. El conjunto bávaro llega al choque respaldado por números fiables, una rotación larga y un bloque que sabe a qué juega. Enfrente, un Valencia Basket que ha dado un paso adelante en Europa, combinando anotación, juego colectivo y una identidad muy marcada en ambos lados de la pista. Las estadísticas avanzadas, los rankings oficiales de la Euroliga y el rendimiento reciente reflejan a dos equipos muy parejos, separados por pequeños detalles que suelen decidirse en los minutos finales.

Ambiente de gran noche europea en el Audi Dome de Múnich. / M. A. Polo / VBC

Las claves del Bayern - Valencia Basket

Este Bayern Múnich – Valencia Basket es también un choque de estilos. El FC Bayern Munich ha aprovechado una recta de partidos consecutivos como local que cerrará ante el Valencia Basket para sumar tres victorias en los últimos seis partidos desde que Svetislav Pesic se hiciese cargo del equipo para subir a la 16ª posición con un balance de 8-15. El conjunto bávaro ha mejorado sus prestaciones bajando su ritmo y haciendo uno de los mejores ejercicios defensivos de la competición en el último mes. Andreas Obst, que estaba promediando 21,2 puntos desde el cambio en el banquillo, causó baja en el encuentro del martes por enfermedad aunque se espera su participación en el partido de mañana. Con las bajas confirmadas de los lesionados de larga duración Jokubaitis y Harris, el cuadro alemán podría recuperar a Jovic y tendrá la duda hasta el final de la reincorporación de Kamar Baldwin. Además, el contexto clasificatorio añade un punto extra de tensión: una victoria puede significar escalar posiciones, afianzar sensaciones y ganar ventaja psicológica en una Euroliga donde cada triunfo cuenta oro.

A nivel individual, el foco estará repartido. El Bayern confía en su estructura coral y en jugadores capaces de aparecer en momentos clave como Vladimir Lucic, Stefan Jovic y Nenad Dimitrijevic, mientras que el Valencia Basket llega con varios nombres en buen momento de forma, capaces de asumir responsabilidad ofensiva y marcar diferencias en defensa como por ejemplo Kam Taylor con sus 28 puntos contra Paris Basketball. Más allá de los puntos, será clave el control del rebote, la gestión de las rotaciones y la respuesta emocional en los momentos de dificultad.

Desde aquí podrás seguir en directo el Bayern Múnich – Valencia Basket, con narración minuto a minuto, resultado en vivo, estadísticas actualizadas y todas las claves de un duelo que puede marcar un antes y un después en la temporada europea del conjunto taronja. Arranca una nueva batalla de Euroliga. Y promete emociones fuertes desde el salto inicial.

Bayern - Valencia Basket: horario y dónde ver el partido

El partido está programado para este jueves 22 de enero a partir de las 20:30 horas y se emitirá en Movistar+ Deportes, además de poderlo seguir EN DIRECTO en Superdeporte.

📍 BAYERN 21–21 VALENCIA BASKET 📰 Responde rápido Valencia Basket

📍 BAYERN 21–17 VALENCIA BASKET 📰 Anota Voigtmann

📍 BAYERN 16–17 VALENCIA BASKET 📰 Falta de Arostegui sobre Lucic.

📍 BAYERN 14–17 VALENCIA BASKET 📰 ¡Canasta de Costello!

📍 BAYERN 14–13 VALENCIA BASKET 📰 ¡Robo de Key que saca la falta y los tiros!

📍 BAYERN 14–13 VALENCIA BASKET 📰 Montero para Reuvers que siguió la continuación

📍 BAYERN 14–11 VALENCIA BASKET 📰 Triple de Mike.

📍 BAYERN 11–11 VALENCIA BASKET 📰 Canasta de Montero rápida.

📍 BAYERN 11–9 VALENCIA BASKET 📰 Canasta de Obst sobre Reuvers