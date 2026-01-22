Ya hay horarios oficiales para la Copa del Rey de Valencia

La ACB ha confirmado ya oficialmente los horarios de los siete partidos de la Copa del Rey de Baloncesto que se celebrará en Valencia del 19 al 22 de febrero y en la que el Valencia Basket ejercerá de anfitrión en el Roig Arena. A falta de que este lunes 26 de enero se complete el cuadro de competición tras el sorteo que se celebrará en el Palau de les Arts, lo que ya está claro son los horarios de las jornadas de jueves y viernes, cuando se disputarán los cuartos de final; las semifinales del sábado y la gran final del domingo 22 de febrero.

El Real Madrid, como líder tras la primera vuelta, tendrá la ventaja de jugar en uno de los dos partidos del jueves 19, descansando así un día más en el caso de avanzar a semifinales.

CUARTOS DE FINAL

Jueves 19 de febrero

Primer partido Cuartos de final

18:00 horas

Segundo partido Cuartos de final

21:00 horas

Viernes 20 de febrero

Tercer partido Cuartos de final

18:00 horas

Cuarto partido Cuartos de final

21:00 horas

SEMIFINALES

Sábado 21 de febrero

Primera semifinal

18:00 horas

Segunda semifinal

21:00 horas

FINAL

Domingo 22 de febrero

Final

19:00 horas

Pendientes del sorteo

El sorteo de la Copa del Rey Valencia 2026 se celebrará el próximo lunes 26 de enero a las 12:00 horas en el Teatre Martin i Soler - Palau de les Arts Reina Sofía (Av. del Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres, 46013 València).

En el acto, que estará conducido por la periodista Alejandra Llambés y por el exjugador acb Pepe Pozas y será retransmitido en directo a través del canal de Youtube de la acb, contará con la presencia de Antonio Martín, presidente de la acb, José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, y Rocío Gil, concejal de igualdad, educación y deportes del Ayuntamiento de Valencia.

Se sortearán las eliminatorias de cuartos de final, así como los cruces de semifinales, completando de esta forma el cuadro final de la Copa del Rey Valencia 2026, que se jugará entre el 19 y el 22 de febrero.

Víctor Claver y David Ferrer, manos inocentes

En esta oportunidad, ejercerán como manos inocentes el valenciano y extaronja Víctor Claver, leyenda de la acb, y el tenista de Xàbia David Ferrer.

Real Madrid (líder de la primera vuelta, asegurándose jugar la primera jornada el jueves 19, con un día de descanso de cara a unas hipotéticas semifinales), Valencia Basket, Barça, UCAM Murcia, Kosner Baskonia, Unicaja y Joventut ya tienen asegurada su presencia en el torneo del KO, mientras que La Laguna Tenerife y Surne Bilbao pelearán en la Jornada 17 por hacerse con la última plaza en juego.