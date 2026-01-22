Copa del Rey Valencia 2026
Ya hay horarios oficiales para la Copa del Rey de Valencia
A falta del sorteo de este lunes 26, ya se conoce cómo se desarrollará la competición
La ACB ha confirmado ya oficialmente los horarios de los siete partidos de la Copa del Rey de Baloncesto que se celebrará en Valencia del 19 al 22 de febrero y en la que el Valencia Basket ejercerá de anfitrión en el Roig Arena. A falta de que este lunes 26 de enero se complete el cuadro de competición tras el sorteo que se celebrará en el Palau de les Arts, lo que ya está claro son los horarios de las jornadas de jueves y viernes, cuando se disputarán los cuartos de final; las semifinales del sábado y la gran final del domingo 22 de febrero.
El Real Madrid, como líder tras la primera vuelta, tendrá la ventaja de jugar en uno de los dos partidos del jueves 19, descansando así un día más en el caso de avanzar a semifinales.
CUARTOS DE FINAL
Jueves 19 de febrero
Primer partido Cuartos de final
18:00 horas
Segundo partido Cuartos de final
21:00 horas
Viernes 20 de febrero
Tercer partido Cuartos de final
18:00 horas
Cuarto partido Cuartos de final
21:00 horas
SEMIFINALES
Sábado 21 de febrero
Primera semifinal
18:00 horas
Segunda semifinal
21:00 horas
FINAL
Domingo 22 de febrero
Final
19:00 horas
Pendientes del sorteo
El sorteo de la Copa del Rey Valencia 2026 se celebrará el próximo lunes 26 de enero a las 12:00 horas en el Teatre Martin i Soler - Palau de les Arts Reina Sofía (Av. del Professor López Piñero, 1, Quatre Carreres, 46013 València).
En el acto, que estará conducido por la periodista Alejandra Llambés y por el exjugador acb Pepe Pozas y será retransmitido en directo a través del canal de Youtube de la acb, contará con la presencia de Antonio Martín, presidente de la acb, José Luis Díez, vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, y Rocío Gil, concejal de igualdad, educación y deportes del Ayuntamiento de Valencia.
Se sortearán las eliminatorias de cuartos de final, así como los cruces de semifinales, completando de esta forma el cuadro final de la Copa del Rey Valencia 2026, que se jugará entre el 19 y el 22 de febrero.
Víctor Claver y David Ferrer, manos inocentes
En esta oportunidad, ejercerán como manos inocentes el valenciano y extaronja Víctor Claver, leyenda de la acb, y el tenista de Xàbia David Ferrer.
Real Madrid (líder de la primera vuelta, asegurándose jugar la primera jornada el jueves 19, con un día de descanso de cara a unas hipotéticas semifinales), Valencia Basket, Barça, UCAM Murcia, Kosner Baskonia, Unicaja y Joventut ya tienen asegurada su presencia en el torneo del KO, mientras que La Laguna Tenerife y Surne Bilbao pelearán en la Jornada 17 por hacerse con la última plaza en juego.
