Increíble en la Euroliga: un árbitro se lesiona al inicio del Bayern Munich – Valencia Basket
El colegiado apenas duró unos segundos en pista antes de marcharse cojeando por un problema en la rodilla, una imagen difícilmente vista en un partido de este nivel
El partido de Euroliga entre Bayern Múnich y Valencia Basket ha dejado una de las imágenes más insólitas de la temporada, y no precisamente por una jugada espectacular o una acción decisiva sobre la bocina. El protagonista inesperado fue uno de los árbitros del encuentro, que apenas estuvo unos pocos minutos sobre el parquet antes de verse obligado a abandonar el partido lesionado de la rodilla y cojeando de manera ostensible.
El incidente ocurrió en los primeros compases del choque. El colegiado en cuestión es el montenegrino Igor Dragojevic. Este realizó un gesto aparentemente normal al desplazarse lateralmente cuando, de repente, se llevó la mano a la rodilla. La acción pasó casi desapercibida durante un instante, pero rápidamente se hizo evidente que algo no iba bien. El árbitro mostró signos de dolor y dificultad para apoyar la pierna, lo que obligó a detener el juego de inmediato.
Tras unos breves segundos de incertidumbre, el árbitro fue acompañado fuera del parquet por el personal médico, abandonando la cancha cojeando visiblemente. La imagen sorprendió tanto a jugadores como a entrenadores y aficionados, ya que este tipo de situaciones son extremadamente raras en el baloncesto. A diferencia de los jugadores, los árbitros no suelen protagonizar lesiones que les impidan continuar un partido, y mucho menos nada más comenzar el encuentro.
El partido siguió... ¡con solo dos árbitros!
La lesión generó un escenario poco habitual en un partido de Euroliga: el choque entre Bayern Múnich y Valencia Basket tuvo que continuar con solo dos árbitros. Aunque el reglamento permite esta situación en caso de fuerza mayor, no deja de ser un hecho excepcional en una competición del máximo nivel europeo. Desde ese momento, los dos colegiados restantes asumieron la responsabilidad completa del arbitraje
Por el momento, no se ha confirmado el alcance exacto de la lesión, aunque todo apunta a un problema en la rodilla que le impidió continuar. Un episodio inesperado que quedará como una de las anécdotas más curiosas del Bayern Múnich – Valencia Basket y de la presente edición de la Euroliga.
- El Valencia CF llega tarde con el fichaje del central: La peor gestión posible
- El jugador de moda: De ser 'descartado' por el Valencia a ser la gran amenaza de Mestalla
- Durísima sanción para Cristian Rivero por su expulsión ante el Getafe
- Guido se aleja del Valencia CF y la opción Dieng sigue 'viva'
- Corberán recupera un central: La urgencia del Valencia CF por fichar no cambia
- El Valencia CF descarta a Guido y se centra en Dieng
- El Valencia CF mantiene activa la opción Dieng: Aún hay diferencias serias para el fichaje de Guido
- Copete no entrena con el equipo sin Tárrega ni Diakhaby