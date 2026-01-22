Pedro Martínez: "No es fácil jugar cuando recibes canastas fáciles"

Pedro Martínez lamentó este jueves tras la derrota de su equipo en la cancha del Bayern Múnich en la Euroliga (93-89) lo fácilmente que anotó su rival en el segundo cuarto, que cree que marcó el partido.

"Creo que el Bayern ha jugado mejor que nosotros, especialmente en la primera parte y en el segundo cuarto. Creo que ha sido el cuarto que marcó la diferencia para mí", apuntó en la rueda de prensa posterior.

"Han anotado muy fácil, no hemos llegado a contestar sus tiros y eso, además de la diferencia del marcador, ha hecho que tuviéramos malas sensaciones porque no es fácil jugar cuando recibes canastas fáciles, no es fácil mantener la concentración cuando eso pasa", añadió el técnico.

Pesic: "Ha sido nuestro mejor partido"

Por su parte, el técnico del Bayer y ex del Valencia Basket, Svetislav Pesic, dijo estar muy orgulloso de su plantilla por haber reaccionado por la derrota el martes ante el Partizan.

"No hay dos partidos iguales, cada partido es un reto nuevo. Creo que ha sido nuestro mejor partido desde que llegué. Teníamos muchos problemas de lesiones y estoy muy orgulloso de cómo hemos jugado. Es importante ganar pero más aún cómo se gana", destacó.

El técnico serbio destacó que el triunfo llegara ante el Valencia Basket, del que destacó su juego esta campaña y dijo que es "excelente" y muy diferente al del resto de equipo.