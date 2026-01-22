Los tres descartes de Pedro Martínez ante el Bayern Munich

El Valencia Basket se mide este jueves al Bayern Munich en la 24ª jornada de la Euroliga en un partido en el que se reencontrará con Svetislav Pesic y con otros tres exjugadores taronja como Vladimir Lucic, Stefan Jovic y Nenad Dimitrijevic, fichado semanas atrás.

Un duelo ante un equipo de la parte baja de la tabla, pero que ha mejorado notablemente desde la llegada de Pesic al banquillo, sumando tres victorias en los últimos seis partidos.

Los 12 elegidos

Una vez más, Pedro Martínez puede contar con la plantilla al completo disponible, por lo que se ve obligado a hacer tres descartes en una semana con doble partido de Euroliga antes jugar el fin de semana contra el Gran Canaria a domicilio. Los 12 elegidos por el técnico son: Brancou Badio, Kameron Taylor, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson y Matt Costello.

Noticias relacionadas

Los descartes, por tanto, son Isaac Nogués, Yankuba Sima y el capitán Josep Puerto, quien se queda fuera en lugar de un López-Arostegui que ya descansó ante el Paris Basketball en el partido del martes en el Roig Arena.