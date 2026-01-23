VBC
Awa Fam alcanza los 100 partidos de taronja con 19 años
La pívot de Santa Pola debutó con el primer equipo con tan solo 15 años el diciembre de 2021
Es la más joven en ser centenaria con el Valencia Basket pese a su año de cesión en el Lointek Gernika
Fam también ha sido partícipe de cuatro de los nueve títulos del Valencia Basket
Awa Fam, con solo 15 años, se estrenó con el primer equipo del Valencia Basket en el cinco inicial del partido de la EuroCup frente al DM Ensino de Lugo el 3 de diciembre de 2021. Poco más de cuatro años después y a pesar de haber estado un año cedida en el Lointek Gernika, puede presumir de ser centenaria ya con la camiseta del Valencia Basket, al haber cumplido cien partidos de taronja en la última jornada de la Euroleague Women, en la que se midieron al Casademont Zaragoza a domicilio.
La canterana, que también fue la jugadora más joven en inscribir su nombre en el Mur dels Somnis de L'Alqueria, volvió esta temporada al equipo como jugadora profesional, siendo clave para Rubén Burgos y convirtiéndose en la decimoquinta jugadora de la sección femenina en alcanzar los tres dígitos en este apartado.
Queralt lidera el ranking
La pívot está situada como 15ª en el ranking histórico de enfrentamientos con la camiseta taronja con 100 encuentros disputados. Actualmente, el Top 5 de partidos lo forman Cristina Ouviña (188), Raquel Carrera (197), Marie Gülich (200), Leticia Romero (279) y la capitana Queralt Casas, que lidera la clasificación histórica de partido del Valencia Basket femenino con 307 encuentros.
Cinco competiciones y cuatro títulos
Los 100 partidos de la española se distribuyen en 62 en LF Endesa, 5 en Copa de la Reina, 6 en Supercopa LF Endesa, 5 en EuroCup Women y 22 de EuroLeague Women. Fam también ha sido partícipe de cuatro de los nueve títulos del Valencia Basket: LF Endesa (22-23 y 23-24), Supercopa LF Endesa (23-24) y Copa de la Reina (23-24).
Es temporada promedia en la LF Endesa 9,8 puntos, 4,9 rebotes, 1,6 asistencias y 12,8 de valoración en 22:23 minutos. En la Euroleague Women alcanza los 7.2 puntos de media, 4,3 rebotes, 1,5 asistencias y 10,6 de valoración en poco más de 20 minutos por partido.
