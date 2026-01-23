VBC
De Larrea: "Ante el Gran Canaria va a ser una batalla de estilos"
El base taronja espera que el equipo sepa imponer su ritmo ante un rival que juega más lento y con menos posesiones
Sabe que han perdido en las últimas diez visitas en Liga, pero quiere romper la mala racha allí, como ya se logró en el último playoff
Sin tiempo para lamentaciones, el Valencia Basket ha de pasar página tras la derrota ante el Bayern Munich en la Euroliga y pensar ya en el duelo del domingo ante el Gran Canaria, en una pista en la que los taronja han perdido en sus últimas diez visitas ligueras. Una mentalidad que tiene clara un Sergio de Larrea que espera romper esa mala racha y recuperar las mejores sensaciones.
Última derrota ante el Bayern
Sabíamos que el Bayern era un gran equipo y sobre todo muy fuerte en casa, pero tuvimos problemas en la línea de tres y anotamos poco, aunque los tiros fueron complicados y quizá no del todo bien seleccionados, pero teníamos que seguir trabajando e intentar sacar el partido como fuera. Al final creo que tuvimos una buena respuesta.
El reto del Gran Canaria
El Gran Canaria es un gran equipo que nos va a exigir lo máximo, es una cancha complicada, pero tenemos que coger otra vez buenas sensaciones, volver a nuestro ritmo e intentar sacarlo. Va a ser una batalla de estilos, en la que tenemos que intentar imponer el nuestro y estar preparados para varias situaciones y quizá por momentos jugar a su ritmo, pero intentaremos imponer el nuestro.
Respecto a la mala racha allí, añade De Larrea que "esperamos hacer un punto y a parte respecto a estos últimos diez años de derrotas allí, queremos seguir en nuestra buena dinámica, intentar sacar el partido y poder cortar esta mala racha allí de hace tiempo". Ya lo lograron, eso sí, en el último playoff, aunque no en Liga Regular.
