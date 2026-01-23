De Larrea: "Ante el Gran Canaria va a ser una batalla de estilos"

Sin tiempo para lamentaciones, el Valencia Basket ha de pasar página tras la derrota ante el Bayern Munich en la Euroliga y pensar ya en el duelo del domingo ante el Gran Canaria, en una pista en la que los taronja han perdido en sus últimas diez visitas ligueras. Una mentalidad que tiene clara un Sergio de Larrea que espera romper esa mala racha y recuperar las mejores sensaciones.

Última derrota ante el Bayern

Sabíamos que el Bayern era un gran equipo y sobre todo muy fuerte en casa, pero tuvimos problemas en la línea de tres y anotamos poco, aunque los tiros fueron complicados y quizá no del todo bien seleccionados, pero teníamos que seguir trabajando e intentar sacar el partido como fuera. Al final creo que tuvimos una buena respuesta.

De Larrea, en una entrada a canasta en uno de los últimos encuentros en casa. / JM López

El reto del Gran Canaria

El Gran Canaria es un gran equipo que nos va a exigir lo máximo, es una cancha complicada, pero tenemos que coger otra vez buenas sensaciones, volver a nuestro ritmo e intentar sacarlo. Va a ser una batalla de estilos, en la que tenemos que intentar imponer el nuestro y estar preparados para varias situaciones y quizá por momentos jugar a su ritmo, pero intentaremos imponer el nuestro.

Noticias relacionadas

Respecto a la mala racha allí, añade De Larrea que "esperamos hacer un punto y a parte respecto a estos últimos diez años de derrotas allí, queremos seguir en nuestra buena dinámica, intentar sacar el partido y poder cortar esta mala racha allí de hace tiempo". Ya lo lograron, eso sí, en el último playoff, aunque no en Liga Regular.