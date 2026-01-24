Rubén Burgos: "Tenemos que volver a ejecutar nuestro juego básico"

El entrenador del Valencia Basket, Rubén Burgos, destacó una vez más la identidad de su equipo como una de las claves para vencer al Kutxabank Araski en el partido de la jornada 18 de la Liga Femenina Endesa que se disputa este domingo en el Roig Arena. Para Burgos, el camino hacia la victoria pasa por ser fieles a su estilo de juego: "Tenemos que ser nosotras mismas y prepararnos contra un equipo táctico, especialmente en defensa, con alternativas zonales en momentos puntuales del partido y seguir con nuestra fluidez ofensiva contra esas situaciones tácticas", explicó Burgos en declaraciones facilitadas por el club. "Esperemos mañana volver a ejecutar nuestro juego básico, nuestro estilo desde la defensa y con intensidad en las transiciones para desde nuestra identidad poder imponernos en un partido que seguro será exigente".

El rival

Sobre el rival, el técnico valenciano habló de su capacidad competitiva a pesar de estar en puestos de descenso: "Está compitiendo muy bien todas las semanas y no está consiguiendo el número de victorias que seguramente merece por el nivel de juego. No nos puso las cosas sencillas en Mendizorrotza".

También habló Burgos sobre el horario poco habitual del partido, las 11: 00 horas: "Tenemos que adaptarnos también en cuanto a biorritmos y horarios. Es un partido a las 11 de la mañana, es temprano y desde ya, desde el día previo que cumplamos los mejores hábitos posibles para estar preparadas y jugar a nuestro máximo nivel”.

Ausencias

Burgos, que confirmó las ausencias de las exteriores Hind Ben Abdelkader e Yvonne Anderson por molestias musculares, analizó la situación física de su equipo. "Tenemos que gestionar la salud, pero individualmente cuidarnos al máximo con trabajo de fisioterapia y de gimnasio. Se trata de dar el 100 % en la pista y que tu mentalidad sea positiva", apuntó.

Romero espera un partido duro

La base Leticia Romero insistió en la parte mental para afrontar el partido ante Araski: "Esperamos una batalla. Ellas están en el lado más bajo de la tabla y cada victoria es crucial, por lo que sabemos que van a salir a morder y nosotras tenemos que ir, como siempre, a competir cada partido".