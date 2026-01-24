El Valencia Basket 'madruga' este domingo para recibir al Araski en el Roig Arena

Tras sufrir su cuarta derrota de la temporada ante el Casademont Zaragoza (81-71) el pasado miércoles en partido de Euroliga, el Valencia Basket quiere redimirse y despedir la semana ante su afición con buen sabor de boca. El conjunto taronja madruga este domingo 25 de enero para recibir en el Roig Arena al Kutxabank Araski en partido de la jornada 18 de la Liga Femenina Endesa (11:00h, Roig Arena, Teledeporte y À Punt), un partido que por imposición de Teledeporte que lo retransmitirá en directo, comenzará a las 11:00 horas y no a las 12:15 h como suele ser habitual en los partidos dominicales.

A prolongar la buena racha en la Liga F Endesa

Con el amargo sabor de la derrota europea en la cancha del Casademont Zaragoza, el Valencia Basket regresa a un ámbito mucho más amable y propicio de momento, la Liga F Endesa en la que atesora una racha de cinco victorias consecutivas y que tratará de prolongar con el apoyo de su incondicional afición. Sus buenos resultados en las últimas semanas le han consolidado en el tercer puesto de la clasificación con 13 victorias y 4 derrotas, a dos partidos del segundo Spar Girona y a tres del líder Zaragoza. Su rival, el Kutxabank Araski, es el decimoquinto clasificado con un balance de 5 victorias y 12 derrotas, lo que en estos momentos supondría su descenso a la Liga Femenina Challenge. En su último partido cayó derrotado ante el Spar Girona (65-78).

Rubén Burgos, mantiene las ausencias de la exterior Hind Ben Abdelkader por una lesión en el sóleo y de la base Yvonne Anderson, que tuvo que abandonar el partido ante Zaragoza por unas molestias musculares.

Precedentes favorables

Valencia Basket recibe a un Kutxabank Araski ante el que se ha enfrentado en un total de 15 ocasiones con un balance de 14 victorias y solo una derrota. Las taronja consiguieron un sólido triunfo en el partido de ida ante Kutxabank Araski (56-77). El equipo dominó de inicio a fin con el liderazgo de Awa Fam, que finalizó con 17 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 3 robos y 30 de valoración.

Reencuentro con Noa Morro y Mama Dembele

En las filas del conjunto vasco destaca la plresencia de Noa Morro, jugadora de Valencia Basket cedida esta temporada en Kutxabank Araski. La pívot llegó al club en edad junior y desde el primer momento combinó su participación con el segundo equipo senior. Durante dos años alternó el primer equipo femenino taronja con el combinado vinculado en LF Challenge, La Cordà de Paterna, siendo una figura muy importante en el equipo filial con el que fue creciendo y contribuyendo a que se clasificara las dos temporadas para la Final Four de ascenso a LF Endesa. La pasada temporada Morro fue cedida a Baxi Ferrol, con el que llegó a la final de la EuroCup Women, y este año sigue creciendo en tierras vascas.

También visita el Roig Arena Mama Dembele, jugadora que llegó en la recta final de la pasada temporada para ayudar al equipo y que fue campeona de la LF Endesa 2025.

El rival

El Valencia Basket analiza así a su rival de este domingo: Kutxabank Araski. El conjunto vasco está sufriendo esta temporada, con la permanencia como objetivo más importante. Cuando se midió a Valencia Basket en la J6 llevaba un 2-3 y estaba en 12ª posición. 12 jornadas después lleva un 5-12 en la 15ª posición, es decir, es el penúltimo de la tabla. Además, acumula un bache de tres derrotas consecutivas. Eso sí, ha conseguido victorias contra rivales duros como IDK Euskotren (50-55), Innova-tsn Leganés (64-70), Joventut Badalona (74-80), Lointek Gernika (58-55) o Perfumerías Avenida (57-56).

La plantilla ha sufrido solo un cambio en esta temporada, que comienza con la salida de Alyssa Lawrence el 18 de noviembre por acuerdo mutuo y termina con la llegada de la alero Alexy Mollenhauer, jugadora habitual de la LF Endesa que ha pasado por Durán Maquinaria Ensino y Movistar Estudiantes, el 24 de noviembre.

Las mejores de Kutxabank Araski están siendo Samantha Hill, que promedia 12,4 puntos, 1,4 rebotes, 2,6 asistencias y 9,4 de valoración por partido, y Noa Morro, con una media de 8,8 puntos, 6,7 rebotes, 1,2 asistencias y 10 de valoración en 25 minutos de juego.