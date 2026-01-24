El Valencia Basket quiere romper su maleficio en la pista del Dreamland Gran Canaria

Después de una semana de altibajos en la Euroliga, con victoria ante el París Basketball en el Roig Arena y derrota en la cancha del Bayern Munich, el Valencia Basket vuelve a la Liga Endesa que este fin de semana despide la primera vuelta de la competición. Los taronja cruzan el meridiano de la competición doméstica visitando la cancha del Dreamland Gran Canaria (domingo 25, 13:00h, Gran Canaria Arena, DAZN).

A certificar la condición de cabeza de serie

Los taronja quieren certificar su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey que este lunes, en València vivirá su sorteo de emparejamientos. Lo cierto es que tan sólo una carambola casi imposible apartaría a los de Pedro Martínez del grupo de los cuatro primeros. Para caer a la quinta plaza, debería perder en Las Palmas y que ganaran sus partidos el Barcelona, que tiene doce triunfos, el UCAM Murcia y el Kosner Baskonia, que tiene aún dos por delante. Además, estos dos últimos equipos, con once triunfos el murciano y con diez el vasco, le tendrían que remontar el 'basket average' general, 107 puntos en el caso de los primeros y 132 de los segundos.

Para este choque, el técnico Pedro Martínez tiene a sus quince jugadores disponibles por lo que deberá hacer tres descartes técnicos. En Múnich, los elegidos fueron Isaac Nogués, Josep Puerto y Yankuba Sima. El equipo se desplazó directamente de Alemania a las Islas Canarias con todos sus componentes por lo que el técnico podrá esperar al último momento. Este partido puede suponer el estreno en Liga Endesa de la última adquisición del Dreamland Gran Canaria, el extaronja Kassius Robertson, que se estrenó en BCL el pasado martes con 11 puntos y 3 asistencias.

En busca del récord

Una victoria en Las Palmas tendría también un gran valor simbólico ya que supondría la mejor primera vuelta en la Liga Endesa para el Valencia Basket en una temporada en la que ha compaginado con la Euroliga (nunca ha podido sumar 13 triunfos en la primera mitad del curso acb en una campaña en la que también jugase la máxima competición continental). alencia Basket llega a este último partido de la primera mitad de la temporada con un balance de 12-4. El Dreamland Gran Canaria ha ganado tres de sus últimos seis partidos de acb, incluyendo un triunfo en la cancha de la Laguna Tenerife por 70-71 y la victoria ante UCAM Murcia por 77-72, lo que le ha permitido alejarse de la zona delicada de la clasificación y aparecer en la 13ª plaza con un 6-9 en su casillero y un partido pendiente como local ante el Kosner Baskonia.

El equipo taronja cierra en el Gran Canaria Arena su cuarta semana consecutiva de tres partidos y pone el broche final a una serie de 13 partidos en 29 días que comenzó el 28 de diciembre con un triunfo ante el MoraBanc Andorra por 84-79.

Una cancha casi 'maldita' para los taronja

El Gran Canaria Arena es la pista en la que hace más tiempo que no gana en un partido de Liga Regular acb. Aunque rompió una racha de nueve derrotas consecutivas con su triunfo en el segundo partido de cuartos de final de Playoff de la pasada temporada al imponerse por 94-102 tras prórroga, para encontrar la última victoria del Valencia Basket en un partido de Liga Regular en esta pista hay que remontarse a la jornada 3 de la temporada 2016-17, cuando se impuso por 75-84.

Racha negativa en Liga Regular en el Gran Canaria Arena

Liga Endesa. Liga Regular 2017-18. Gran Canaria 87- Valencia Basket 78

Liga Endesa. Liga Regular 2018-19. Gran Canaria 111- Valencia Basket 92

Liga Endesa. Liga Regular 2019-20. Gran Canaria 87- Valencia Basket 77

Liga Endesa. Liga Regular 2020-21. Gran Canaria 92- Valencia Basket 86

Liga Endesa. Liga Regular 2021-22. Gran Canaria 89- Valencia Basket 83

Liga Endesa. Liga Regular 2022-23. Gran Canaria 95- Valencia Basket 89

Liga Endesa. Liga Regular 2023-24. Gran Canaria 79- Valencia Basket 71

Liga Endesa. Liga Regular 2024-25. Gran Canaria 97- Valencia Basket 94

Dos ritmos de juego

El encuentrserá toda una lucha por el ritmo ya que el Dreamland Gran Canaria es el equipo de la Liga Endesa que juega a un menor número de posesiones con 73,6 mientras que Valencia Basket es uno de los que juega a un mayor ritmo con 79,2. El conjunto amarillo es el cuarto equipo que menos puntos encaja, con 81,3 por partido, aunque su eficiencia defensiva está en mitad de tabla con 1,12 puntos recibidos por posesión. El cuadro taronja se mantiene como el equipo más anotador (94,9 puntos).

El rival

El Valencia Basket analiza así a su rival de este domingo. Dreamland Gran Canaria

El conjunto amarillo tiene en la Liga Endesa un quinteto tipo muy marcado, en el que siempre sale de base el francés Andrew Albicy (5 puntos y 3,7 asistencias) formando en el exterior con sus dos máximos anotadores: el escolta Isaiah Wong (11,5 puntos y 2,1 rebotes) y Nico Brussino (10,5 puntos, 3,5 rebotes y 2,1 asistencias para ser el más valorado del equipo con 10,8 créditos). Por dentro, la pareja habitual la forman Louis Labeyrie (6,5 puntos con un 48,5% en triples y 3,1 rebotes) y Mike Tobey (8,7 puntos y 5,2 rebotes para 10,4 de valoración). Y los relevos interiores son los jugadores más destacados desde el banquillo con la aportación de Pierre Pelos (8,5 puntos y 4 rebotes) y Kur Kuath (6 puntos, 2,9 rebotes y 1,7 tapones). Por fuera, además de lo que les pueda aportar Robertson tienen la participación de Ziga Samar (6,1 puntos y 2,3 rebotes), Miquel Salvó (4 puntos y 2,5 rebotes) y Eric Vila (3,4 puntos), además de haber recuperado hace poco a Carlos Alocén tras una lesión de larga duración.