Fiebich lidera un vendaval taronja en el Roig Arena

Debía ganar Valencia Basket para superar el revés que sufrió esta semana en Euroliga en la cancha del Casademont Zaragoza, y lo hizo con su versión más contundente en ambos lados de la cancha ante un Araski correoso en el tramo inicial pero que terminó sucumbiendo (90-61). Una gran Fiebich lideró el triunfo taronja en el Roig Arena, el decimocuarto en Liga F Endesa para mantenerse en el vagón delantero de la clasificación presionando a Zaragoza y UNI Girona.

La primera acción sobre la cancha del Roig Arena fue un buen resumen de lo que terminaría siendo el partido: Una canasta muy sufrida y trabajada de Raquel Carrera en la que el Araski ya dejó claro que sus intenciones eran la de llevar al límite a Valencia Basket. Aún así y pese a la canasta rápida de Morro, el parcial inicial fue taronja gracias al poderío físico de Coffey y Alexander y a la clase de Leti Romero.

El 8-2 inicial podía vaticinar un partido cómodo para las locales, pero nada más lejos de la realidad y eso se encargó de demostrarlo Hill, con dos triples consecutivos que igualaban el marcador, marcando el guion de igualdad que iba a dominar buena parte del partido.

Araski, un rival correoso

Con el empate arrancó un intercambio de canastas en el que las visitantes parecían sentirse más cómodas, sobre todo porque disponían de más situaciones de tiro gracias a que su presión asfixiante generaba demasiadas pérdidas de balón de VBC. Las taronja intentaron sobrevivir a un momento incómodo con buenas canastas de Araújo y Fam, pero el final del primer cuarto fue claramente visitante. Jourdain y Toussaint irrumpieron en el partido y encontraron canastas de mucha clase para que el Araski se marchara con una ligera ventaja en el marcador al primer descanso entre periodos.

Imagen del partido / Miguel Ángel Polo

Fiebich al rescate

Valencia Basket necesitaba un cambio de tendencia para iniciar el segundo cuarto y, aunque el periodo arrancó con otra canasta visitante que colocaba un peligroso 16-22 en el marcador, lo encontró con el acierto de larga distancia de Leo Fiebich. La alemana conectó un triple importantísimo que pareció devolver la confianza en ataque a las taronja y Carrera volvió a hacer daño bajo el aro a la defensa del Araski.

Trataba de aguantar el inicio del vendaval taronja el conjunto visitante gracias a una Jourdain que siguió encontrando puntos con relativa facilidad, pero la maquinaria taronja había carburado y la tendencia era cada vez más ascendente para las de Rubén Burgos.

María Araújo conectó un triple y Fiebich le dio continuidad con otro muy seguido. Quisieron responder Hill y Toussaint acertando también desde la larga distancia, pero un 2+1 de Buenavida y el tercer triple de la mañana para Fiebich lo volvían a dejar todo en el mismo lugar.

Imagen del partido / Miguel Ángel Polo

Paso al frente en defensa

Araski seguía haciendo todo lo posible para no descolgarse en el marcador y de hecho lo conseguía gracias a canastas muy trabajadas. Sabía Valencia Basket que necesitaba una marcha más si quería romper el partido y esa marcha llegó. Llegó, sobre todo, en defensa, firmando un final de segundo cuarto en el que Araski apenas pudo anotar.

Y en el otro lado de la cancha los puntos seguían cayendo, sobre todo mediante tiros libres, y es que VBC fue inteligente sacando faltas y estuvo acertada desde la línea. Alexander sumó cuatro, Buenavida uno y la puntilla la puso Leti Romero. La canaria anotó cinco puntos consecutivos con el que completó un parcial final de 9-0 y puso con 11 puntos de ventaja a su equipo (47-36) al término del segundo cuarto.

VBC lo finiquita en el inicio del tercer cuarto

Valencia Basket sabía que era el momento idóneo para romper el partido y no quería que el descanso lo impidiera. Por eso inició el tercer periodo con la misma intensidad con la que acabó el segundo, arrancando con un triple de Leti Romero al que le dio continuidad Awa Fam con un 2+1. Dos acciones en las que VBC sumó seis puntos y puso todavía más tierra de por medio.

Era de nuevo Toussaint quien trataba de sostener a su equipo desde la línea de tiros libres, pero Leti, tras dos rebotes ofensivos del equipo, volvió a encontrar el camino a canasta y Fiebich anotó acto seguido el demoledor triple que aumentó la diferencia en el marcador hasta los 19 puntos.

Imagen del partido / Miguel Ángel Polo

Pidió tiempo muerto la entrenadora del Araski en una última oportunidad de sostener a su equipo, pero de nada sirvió porque las taronja seguían anotando en prácticamente cada ataque. Fiebich y Araújo seguían conectando triples y Awa Fam encontraba un fácil camino al aro gracias a los pases de Leti Romero. Pasaban los minutos y la diferencia ya era de 24 puntos.

Los minutos finales del tercer cuarto solo dieron continuidad a la tendencia en la que había entrado el partido. Araski sufría en cada ataque la asfixiante defensa taronja, mientras que las de Rubén Burgos mantenían su endiablado ritmo anotador, sumando 75 puntos tras tres cuartos disputados, dejando el marcador en un definitivo 75-51 con solo el último cuarto por delante.

Arrancó diferente el cuarto periodo, no porque cambiara la tendencia ni porque el Araski empezara a recortar, sino porque el ritmo de anotación en general cayó, y en los primeros casi tres minutos solo subió un punto al marcador, desde la línea de tiros a favor de las locales.

Despertaron ambos equipos camino del ecuador del último cuarto, dando pie a un intercambio de canastas del que salía victorioso el Araski y por eso Rubén Burgos pidió un tiempo muerto. Los minutos finales fueron un mero trámite con más intercambio de canastas hasta el 90-61 final.

Triunfo necesario de Valencia Basket para recuperar la moral tras la derrota sufrida ante el Casademont Zaragoza en Euroliga. Las de Rubén Burgos siguen presionando a las líderes en la clasificación de Liga F Endesa y afrontan ahora una semana clave con un partido 'a vida o muerte' de Euroliga ante Landes en el Roig Arena y una nueva visita al Zaragoza, aunque en esta ocasión de competición doméstica.