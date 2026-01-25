Un imperial Pradilla lidera al Valencia Basket

Diez años duraba la mala racha del Valencia Basket ante el Gran Canaria a domicilio en Liga regular, pero este Valencia Basket suma y sigue rompiendo barreras y, pese a sufrir en el último cuarto para asegurarse la victoria, logró imponerse por 80-90 para asegurarse de paso su condición de cabeza de serie en el sorteo de la Copa del Rey de este lunes. Y todo en un partido que empezó con problemas desde el 6,75, pero en el que los taronja acabaron dominando en todas las facetas liderados por un imperial Jaime Pradilla, con 13 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 28 de valoración en 25 minutos.

Con los descartes de Josep Puerto, Isaac Nogués y Braxton Key, Pedro Martínez salía de inicio con Darius Thompson, Brancou Badio, Kameron Taylor, Jaime Pradilla y Nate Reuvers. Desde una primera canasta de Taylor, el ritmo era altísimo en ambos equipos, sin apenas fallos hasta llegar al 5-9 que puso Pradilla con un 2+1. Solo Pierre Pelos había anotado por los locales, en un intercambio de canastas en el que también sumaron Reuvers y Badio.

Dos extaronja como Mike Tobey y el recién fichado Kassius Robertson reducían diferencias tras los primeros puntos de Darius Thompson con el 10-11 pasados los cuatro minutos, Pedro Martínez empezaba a mover el banquillo con un triple cambio, dando entrada a Neal Sako, Jean Montero y Omari Moore.

Jaime Pradilla, en uno de sus partidos más completos de taronja / acb Photo / Miguel Henríquez

Brussino ponía por delante a los locales y tras unas acciones sin acierto en ambas canastas, Costello y Arostegui entraban para completar el cambio del quinteto.

El ritmo bajaba respecto al inicio y los locales acabaron llevándose el gato al agua en intercambio de canastas, con Isaiah Wong cerrando el primer cuarto desde el 4,60 para poner un ajustado 20-19, en unos minutos en los que el Valencia Basket no logró anotar de tres, con un 0 de 8 desde el 6,75. Por suerte para los taronja, los locales solo habían logrado también uno de cinco.

Defensa y acierto de tres

La defensa del Valencia Basket colapsaba al ataque del Gran Canaria en la vuelta a la pista y Darius (con cinco puntos y un primer triple) y Taylor, lograban un parcial de 0-7 que llevaba a Jaka Lakovic a parar el partido poco después de los dos minutos del segundo cuarto.

Brussino cortaba la inercia desde el tiro libre, pero Montero, López, Arosegui y Costello, agrandaban la brecha anotando tanto desde el 6,75 como desde el 4,60, para poner un 28-40 ante un Gran Canaria en el que solo Tobey hacía daño en la pintura.

Darius, con un triple de 8 metros, cerraba la primera parte volviendo a poner a los visitantes por encima de los 10 puntos (34-45). El porcentaje de tres subía hasta el 36% en un Valencia BC en el que solo De Larrea seguía sin minutos.

Lluvia de triples y reacción visitante

Los taronja tenían claro el camino a seguir y salieron dispuestos a romper el partido en el tercer cuarto, con una lluvia de triples de Montero (2) y Pradilla que puso el 38-56 en poco más de dos minutos, con Lakovic impotente para frenar la sangría. De hecho, tras un tiempo muerto, vio cómo otro interior taronja como Reuvers sumaba desde el 6,75, en respuesta a un triple de Tobey, el segundo de los locales tras 14 lanzamientos exteriores.

El Gran Canaria se veía obligado a jugar más rápido de lo que en ellos es habitual y en unos minutos de acierto, se metió de lleno en el partido con triples de Wong Salvó, y Eric Vila, que pusieron el 55-63 que llevaba a Pedro Martínez a pedir tiempo, a 3:17 del último cuarto.

Kuath aún redujo más la diferencia en la vuelta a la pista tras un palmeo, pero en el momento más crítico para los taronja, Taylor, Darius y Pradilla lograban aumentar ligeramente las diferencias hasta el 60-69. Aún tuvo tiempo para sumar Salvó desde el tiro libre y poner el 62-69 a falta de diez minutos.

Kameron Taylor, en una de sus acciones ante el Gran Canaria. / acb Photo / Miguel Henríquez

Montero y Pradilla al rescate

Un 2+1 de Montero y una canasta de Taylor tras una espectacular asistencia de Pradilla de espaldas volvían a disparar a los taronja en el marcador (62-74). Pero despertaba de nuevo Isaiah Wong, con dos triples y ocho puntos consecutivos del escolta estadounidense. Con 70-74 a 6:25 del final, Pedro Martínez gastaba un tiempo obligado.

Reuvers, con un mate, daba algo de oxígeno, pero un imparable Wong volvía a anotar entrando a canasta y sacando un 2+1, en el que fallaría el tiro libre. López-Arostegui, en una gran acción individual entrando por la izquierda y Montero, anotando tras un robo, devolvían cierta tranquilidad (72-80) antes de que Lakovic parara el partido.

Pradilla, con dos acciones consecutivos y Montero, con un nuevo triple, ponían el 72-86 a falta de 2:30. El partido estaba en el bolsillo y Costello y Badio lo cerraron pese a los intentos de los locales de un milagro por medio de Salvó. Una victoria que vale oro (80-90) y que asegura la condición de cabeza de serie para la Copa.