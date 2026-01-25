Pedro Martínez descarta a Isaac Nogués, Josep Puerto y Braxton Key contra Gran Canaria

Valencia Basket juega en Gran Canaria este domingo con la intención de conseguir una victoria que le dé músculo en la lucha por la Liga Endesa y que le permita redimirse de la derrota frente al Bayern en Euroliga.

Para afrontar este encuentro, en las rotaciones de Pedro Martínez el turno de descanso le ha tocado esta jornada a Braxton Key, Josep Puerto e Isaac Nogués, que han sido descartados para el encuentro frente a los canarios.

En juego, ser cabezas de serie en Copa

Los taronja quieren certificar su condición de cabeza de serie en la Copa del Rey que este lunes, en València vivirá su sorteo de emparejamientos. Lo cierto es que tan sólo una carambola casi imposible apartaría a los de Pedro Martínez del grupo de los cuatro primeros. Para caer a la quinta plaza, debería perder en Las Palmas y que ganaran sus partidos el Barcelona, que tiene doce triunfos, el UCAM Murcia y el Kosner Baskonia, que tiene aún dos por delante. Además, estos dos últimos equipos, con once triunfos el murciano y con diez el vasco, le tendrían que remontar el 'basket average' general, 107 puntos en el caso de los primeros y 132 de los segundos.