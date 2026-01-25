Así quedan los bombos para el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto en el Roig Arena

El Teatre Martin i Soler (Palau de les Arts Reina Sofía) de València acoge este lunes el sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey que se disputará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero, así como los grupos de la fase final de la Minicopa Endesa.

Un evento que inicia la cuenta atrás hacia la Copa y que cuenta ya con los ocho equipos clasificados, acabada ya la primera vuelta de la Liga Endesa con los partidos de este domingo.

El Valencia Basket no tardó en asegurarse su condición de cabeza de serie al imponerse por la mañana al Gran Canaria (80-90), cerrando su mejor primera vuelta en ACB en año de Euroliga, con 13 victorias y solo cuatro derrotas.

Pero al margen de certificar qué cuatro equipos estarán en el primer bombo, quedaba por resolver qué equipo sería el último en lograr su billete para la Copa después de que los siete primeros quedaran definidos ya en la anterior jornada.

Equipos clasificados

Valencia Basket, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia, Joventut Badalona, Unicaja y un Baskonia que regresa tras dos años de ausencia, fueron los siete primeros en lograr la clasificación para la Copa y a todos ellos se les unió este domingo el La Laguna Tenerife, que ganó su partido contra el Barcelona después de que el Surne Bilbao se impusiera también en su duelo ante el Covirán Granada. Una derrota azulgrana que deja a los taronja como segundos de la Liga Endesa en solitaria, a dos victorias del Real Madrid.

Los cabezas de serie serán el Real Madrid, el Valencia Basket, el Barça y el Kosner Baskonia, con los blancos con la ventaja de segura seguro el jueves y tener así un día de descanso en case de clasificarse para semifinales.

Horarios confirmados

De momento, a falta de saber los cruces de cuartos y el camino de cada equipo hacia la final, ya se conocen los horarios que tendrá la competición, con los partidos de cuartos de final y semifinales previstos para las 18:00 y las 21:00 en cada jornada y la final, asignada para el domingo 22 de febrero a las 21:00.