Rubén Burgos: "Ha habido un punto de inflexión claro al final del segundo cuarto"

Rubén Burgos se mostró contento con la victoria de su equipo ante Araski, destacando la capacidad para sobrevivir a los peores momentos del partido y el saber adaptarse con el paso de los minutos hasta coger una ventaja importante en el marcador.

Valoración del partido

"Un buen resultado, creo que un juego vistoso, había mucha gente en el Roig Arena y habrán disfrutado de los 90 puntos. A nivel plan de partido, hemos ido de menos a más. Ha habido un punto de inflexión claro en el mitad del segundo cuarto, hemos empezado a desarrollar mejor los conceptos que queríamos. Al principio no emparejábamos bien y eso hacía que nuestra defensa no conectara. En el rebote nos superaban. Pero fruto de la rotación y a conectarnos hemos acabado bien el segundo cuarto y ese parcial ya nos era favorable. Hemos ajustado detalles al descanso y hemos salido con más intensidad y convicción en el tiro. Hemos controlado el rebote y hemos ampliado la ventaja. El reparto de minutos ha ido bien y nos hemos adaptado para ayudarnos y que el rendimiento no baje. Hemos acabado físicamente al nivel que nos esperábamos. Esperamos recuperar ahora a alguna jugadora. Tenemos que prepararnos ahora para Landes, un partido durísimo, que viene con victorias importantes".

Imagen del partido / Miguel Ángel Polo

Motivos de que haya costado tanto al principio

"Nunca hay una sola razón. Todo depende de todas y está conectado la energía con las soluciones en pista. Lo primero es la predisposición y tu propia preparación. Nos ha costado reaccionar hoy y habrá que analizarlo. Lo positivo es que hemos solucionado esos detalles y hemos crecido durante el partido para sacar un buen resultado".

El horario del partido

"Tenemos fresco lo de jugar temprano y es nuestro trabajo, no podemos quejarnos y poner excusas. Tenemos que adaptarnos".

Partido de Ouviña

"Cris ha dado su cien por cien gestionando el físico, ha hecho jugar bien al equipo. Su nivel y experiencia le hacen sumar siempre al equipo".

Estado físico de las lesionadas

"Han trabajado con ellas en el gimnasio y la evolución será diaria".