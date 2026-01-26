DIRECTO | Sorteo de la Copa del Rey de baloncesto en el Roig Arena

El Valencia Basket conoce este lunes quién será su rival en la Copa del Rey de Baloncesto, que se disputará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. El Teatre Martin i Soler (Palau de les Arts Reina Sofía) de València acoge el sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey, así como los grupos de la fase final de la Minicopa Endesa.

El conjunto taronja será cabeza de serie tras cerrar su mejor primera vuelta en ACB en año de Euroliga, con 13 victorias y solo cuatro derrotas. Le acompañan en este sorteo Real Madrid, Barça, UCAM Murcia, Joventut Badalona, Unicaja, La Laguna Tenerife y un Baskonia que regresa tras dos años de ausencia.

Los cabezas de serie serán el Real Madrid, el Valencia Basket, el Barça y el cuarto está a la espera del partido aplazado que aún deben jugar el Kosner Baskonia ante el Gran Canaria, que se disputará el 8 de febrero, será Kosner Baskonia / UCAM Murcia

Con los blancos con la ventaja de segura seguro el jueves y tener así un día de descanso en case de clasificarse para semifinales. Por tanto, el rival del conjunto que dirige Pedro Martínez saldrá de entre: UCAM Murcia / Kosner Baskonia (equipo que no sea cabeza de serie*), Unicaja, La Laguna Tenerife o Joventut Badalona

Cabezas de serie

Real Madrid

Valencia Basket

Barça

Kosner Baskonia / UCAM Murcia (último cabeza de serie*)

