Enric Carbonell: "Esperamos romper el maleficio del anfitrión"

El Valencia Basket ejercerá de anfitrión de la Copa del Rey más de 20 años después y lo hará en un Roig Arena que albergará así su primer gran evento deportivo. Una situación idícilica para el club, el equipo y la afición taronja, aunque también puede llevar a una presión añadida para los de Pedro Martínez.

Al respecto, el director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, admitió tras el sorteo de la Copa que "cuando juegas una Copa del Rey en casa tienes muchísima más presión más allá de la pista por todo lo que se mueve fuera porque mucha gente la está esperando. También tiene la parte positiva de que tendremos más aficionados que nunca. Hay un punto de presión que la historia dice que afecta al anfitrión y esperamos poder romper este maleficio", indicó.

Rival y fecha

El dirigente taronja quita trascendencia al emparejamiento con el Joventut y al hecho de jugar el jueves, aunque ello implica que en caso de clasificarse para las semifinales, contarían con una jornada de descanso entre ambos partidos. "La historia de la Copa nos dice que da igual jueves que viernes y un rival que otro. Si quieres ganar la Copa hay que ganar tres partidos y lo que tenemos en mente es ganar el primero y no hacer más elucubraciones, la historia nos muestra que ha habido mil formas. Así que, lo primero, el Joventut", indicó.

Enric Carbonell, en una charla con Juanan Morales, el presidente de un Joventut que será rival en cuartos de la Copa. / JM López

El presidente el Joventut, Juanan Morales, sí quiso señalar al Valencia BC como favorito, aunque también afirmó que esperan dar la sorpresa.

Regreso de la Copa a València

El directivo se mostró muy satisfecho de que la Copa vuelva a València tras más de veinte años y también de que la sede vaya a ser el Roig Arena por la "experiencia" que va a suponer a equipos y público.

"Hace demasiados años que un evento como la Copa no venía a València y su crecimiento a nivel de evento y socialmente desde la última vez ha sido exponencial. Seguro que la ciudad se va a volcar con la Copa. Hay todos los condicionantes, a nivel del Arena y de la ciudad y del momento del equipo para que sea una Copa muy especial", apuntó.