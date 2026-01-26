Jaime Pradilla supera a Bernard Hopkins y se acerca a Brad Branson

La exhibición de Jaime Pradilla el domingo ante el Gran Canaria eleva aún más su figura en una temporada en la que está siendo el taronja más valorado en la Liga Endesa y en la que no se ha perdido ningún partido oficial a pesar de las exigencias del calendario con la Euroliga.

El interior aragonés firmó un partidazo que sirve al Valencia Basket para ser cabeza de serie en la Copa del Rey, con 13 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperaciones para 28 de valoración.

Números de récord

Unas cifras que permiten a Pradilla superar los 12 rebotes que suponían su techo hasta este domingo en la Liga Endesa e igualar el máximo de 13 que tenía en un partido como taronja.

Jaime Pradilla entra a canasta en el partido ante el Gran Canaria. / acb Photo - Miguel Henriquez

Un logro que se suma a su segundo doble-doble como jugador del Valencia Basket y en su partido 202 en la Liga Endesa; 193 de ellos con el Valencia Basket. Además, se quedó a un solo crédito de valoración de su mejor marca en la competición.

Más que Hopkins y cerca de Branson

Con estos encuentros de taronja, Pradilla ya es el 9º jugador con más partidos con el Valencia Basket en Liga Endesa, superando a otro mito del club como Bernard Hopkins (192) y teniendo ya en Brad Branson a su próximo objetivo, ya que la leyenda estadounidense cerró su etapa en el club taronja con 209 partidos.

Recientemente y tras alcanzar los 2000 puntos con el Valencia Basket, Jaime Pradilla recibió los elogios de Pedro Martínez y se mostró agradecido a la confianza del entrenador, con el que espera seguir muchos más años en el Valencia Basket.