Juanan Morales: "Por el estilo de juego del Valencia Basket, nos va a costar"

El Valencia Basket se enfrentará al Joventut en el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey. Un rival al que ya derrotó en la primera vuelta de la Liga Endesa en el Roig Arena, pero que volverá a València con ganas de dar la sorpresa ante el anfitrión, tal y como destacó su presidente, Juanan Morales, tras el sorteo celebrado este lunes en el Teatre Martin i Soler de Palau de les Arts Reina Sofía.

"Creo que para ganar a equipos de la categoría del Valencia Basket has de estar súper acertado, que el partido se juegue al máximo posible al ritmo que te interese. Creo que tenemos calidad suficiente si estamos muy acertados y hacemos las cosas muy bien pero veremos", apuntó Morales.

El exjugador dijo que el sorteo fue para ellos "doblemente duro porque supone jugar el primer partido de la Copa, que siempre es una presión añadida, y contra un equipo como el Valencia Basket que está rindiendo a un nivel excepcional".

Factor sorpresa

El presidente del club verdinegro añadió que "por su estilo de juego nos va a costar, pero la Copa es una competición que está abierta a que pasen cosas y esperemos que llegue el jueves a las 20 y haber ganado, aunque ahora parece bastante complicado", admitió.

Morales no quiso analizar si el Valencia Basket tendrá más presión por ser el anfitrión. "Con esa presión que juegue Pedro (Martínez). Nosotros vamos a intentar jugar los mejor posible", apuntó en referencia al extécnico de la Penya y ahora del Valencia.

Además, dijo que esperaba el rendimiento que ha tenido el Valencia Basket. "No me ha sorprendido. Conociendo a su entrenador, primero y después viendo que todos los fichajes que han hecho tenían mucho sentido para cómo quieren jugar. Es una manera diferente es jugar a muchas posesiones pero en los últimos años ha habido equipos europeos que lo han hecho y les ha salido bien", concluyó.