La Policía recomienda que el Valencia Basket-Maccabi se dispute a puerta cerrada
El equipo israelí visita este jueves el Roig arena y las fuerzas de seguridad le han transmitido al club este lunes que consideran mejor opción que sea sin público en las gradas, aunque la decisión final la tiene la entidad taronja
Vuelve el lío en Euroliga por la visita de otro equipo israelí al Roig Arena. En este caso se trata del Maccabi Tel Aviv, que el próximo jueves a partir de las 20:45 horas se mide a Valencia Baket en el pabellón taronja con la duda de si será con público en las gradas o no.
Según ha podido saber SUPER, ahora mismo está más cerca lo segundo, y es que esta mañana de lunes ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno una reunión entre la Policía y Valencia Basket y la recomendación de las fuerzas ha sido que el partido se dispute a puerta cerrada, tal como ocurrió el pasado mes de octubre cuando el club taronja recibió al Hapoel sin público en las gradas.
La decisión final es del club
Con esta recomendación, la Policía ha marcado la pauta y lo normal es que se termine acatando, pero la decisión final recae en el Valencia Basket, que va a tener la última palabra a la hora de decidir si los aficionados podrán acudir al Roig Arena este jueves.
Los precedentes también invitan a pensar en un partido a puerta cerrada, y no solo el del mes de octubre ante el Hapoel, sino uno más reciente: el del Real Madrid, que recibió sin público en el Movistar Arena al mismo rival, al Maccabi de Tel Aviv, hace apenas unos días, concretamente el ocho de enero.
Previstas manifestaciones
Para este jueves y con motivo de la visita de un club israelí están previstas concentraciones proPalestina en la ciudad de València, como ya ocurrió en octubre cuando fue el Hapoel el que visitó el Roig Arena. La Policía quiere evitar problemas mayores y de ahí que su recomendación sea la de que los abonados del Roig Arena se queden en sus casas.
Ahora la pelota está en el tejado de Valencia Basket, que se encuentra en estos momentos tomando una decisión definitiva que, casi con total seguridad, anunciará en las próximas horas.
- El Valencia se viene arriba en redes: 'Cosas grandes están en camino
- A punto el fichaje del central Justin de Haas
- La intrahistoria del fichaje de Guido por el Valencia CF: Negociación, contrato y objetivo renovación
- Manuel Pellegrini habla sobre el inminente fichaje de Guido Rodríguez por el Valencia CF
- Las claves del seis de seis en el Valencia CF
- Venta inminente de Carlos Vicente: Lo que se 'ahorró' Lim y lo que vale ahora
- Rajada de Expósito: 'Siempre que venimos a Mestalla pasa lo mismo, algo pasa
- Guido Rodríguez aterriza en València para sostener el centro del campo blanquinegro