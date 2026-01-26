La Policía recomienda que el Valencia Basket-Maccabi se dispute a puerta cerrada

Vuelve el lío en Euroliga por la visita de otro equipo israelí al Roig Arena. En este caso se trata del Maccabi Tel Aviv, que el próximo jueves a partir de las 20:45 horas se mide a Valencia Baket en el pabellón taronja con la duda de si será con público en las gradas o no.

Según ha podido saber SUPER, ahora mismo está más cerca lo segundo, y es que esta mañana de lunes ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno una reunión entre la Policía y Valencia Basket y la recomendación de las fuerzas ha sido que el partido se dispute a puerta cerrada, tal como ocurrió el pasado mes de octubre cuando el club taronja recibió al Hapoel sin público en las gradas.

La decisión final es del club

Con esta recomendación, la Policía ha marcado la pauta y lo normal es que se termine acatando, pero la decisión final recae en el Valencia Basket, que va a tener la última palabra a la hora de decidir si los aficionados podrán acudir al Roig Arena este jueves.

Los precedentes también invitan a pensar en un partido a puerta cerrada, y no solo el del mes de octubre ante el Hapoel, sino uno más reciente: el del Real Madrid, que recibió sin público en el Movistar Arena al mismo rival, al Maccabi de Tel Aviv, hace apenas unos días, concretamente el ocho de enero.

Previstas manifestaciones

Para este jueves y con motivo de la visita de un club israelí están previstas concentraciones proPalestina en la ciudad de València, como ya ocurrió en octubre cuando fue el Hapoel el que visitó el Roig Arena. La Policía quiere evitar problemas mayores y de ahí que su recomendación sea la de que los abonados del Roig Arena se queden en sus casas.

Noticias relacionadas

Ahora la pelota está en el tejado de Valencia Basket, que se encuentra en estos momentos tomando una decisión definitiva que, casi con total seguridad, anunciará en las próximas horas.