Copa Endesa ACB: Estos son los partidos y cruces para la Copa del Roig Arena

La Copa del Rey de baloncesto va tomando forma. Este lunes ha tenido lugar el sorteo para conocer los emparejamientos del torneo que se disputará en el Roig Arena del 19 al 22 de febrero. El primer duelo del Valencia Basket será el Joventut de Badalona, club que ha ganado el trofeo en tres ocasiones. El duelo será el jueves a las 21 horas. En caso de superar la eliminatoria, tocaría medirse al vencedor del duelo entre Real Madrid y Unicaja el sábado y si se vuelve a ganar, la cita con la final será el domingo a las 18 horas.

Real Madrid, Valencia Basket, Barça, Kosner Baskonia, UCAM Murcia, Unicaja, La Laguna Tenerife y Joventut Badalona son los ocho participantes, aunque el cuarto y quinto clasificados pueden variar hasta el 8 de febrero. Kosner Baskonia y UCAM Murcia se disputan la última cabeza de serie. Tras la disputa del partido aplazado Dreamland Gran Canaria - Kosner Baskonia se sabrá el cuadro exacto, por lo que los vascos podrían tener en su mano el medirse con uno u otro equipo.

JM López

Estos son los cruces de cuartos

Cruces Copa del Rey Endesa ACB / ACB

El Real Madrid, líder de la Liga Endesa al finalizar la primera vuelta, se medirá en los cuartos de final de la Copa del Rey de la ACB al Unicaja, el Valencia Basket se enfrentará al Joventut de Badalona, el Barcelona al UCAM Murcia o al Kosner Baskonia y el equipo de los dos que no se mida al conjunto catalán lo hará al La Laguna Tenerife. Por haber quedado campeón de invierno, el Real Madrid tenía asegurado disputar su primera eliminatoria el jueves, lo que le dará un día de descanso si accede a las semifinales. El otro cruce de cuartos que se jugará en el primer día del torneo será el mencionado Valencia Basket - Joventut y los otros dos serán el viernes.

Los partidos de cuartos y semifinales se jugarán a las 18:00 y a las 21:00 y la final, a las 19:00, todos ellos en el Roig Arena.