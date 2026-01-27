Jean Montero, partidario de jugar con público en el Roig Arena ante Maccabi en Euroliga

La visita de equipos israelíes en la Euroliga al Roig Arena de Valencia ha desatado un debate intenso sobre seguridad, política y deporte que sigue marcando la actualidad del baloncesto europeo. Lo que debía ser una celebración del estreno del renovado recinto taronja se ha convertido en un foco de controversias lejos de las canchas tras el genocidio israelí en Gaza.

El primer gran episodio de esta polémica se vivió el 15 de octubre de 2025, cuando el Valencia Basket recibió al Hapoel Tel Aviv en la jornada 4 de la Euroliga. A pesar de ser un duelo esperado en la competición, el partido se disputó a puerta cerrada tras una recomendación de las fuerzas de seguridad y de la Delegación del Gobierno que advertían de “riesgo existente” por las protestas convocadas en los alrededores del Roig Arena por colectivos propalestinos.

La decisión de no vender entradas para el público general y, finalmente, celebrar el choque sin aficionados en las gradas generó rechazo en distintos sectores: desde colectivos sociales que reclamaban una postura más firme contra la política del Estado de Israel, hasta aficionados deportivos que lamentaron la ausencia de ambiente en una cita importante de la Euroliga.

Partido ante el Hapoel

La tensión no quedó fuera del propio recinto. En las horas previas al partido se dieron concentraciones y enfrentamientos con la policía en las calles colindantes, con detenciones y varios heridos tanto entre manifestantes como agentes, según informaron diversos medios. El resultado deportivo pasó a un segundo plano: el Hapoel Tel Aviv se impuso 93-100 en un pabellón silencioso, una imagen atípica para un debut europeo en el Roig Arena que muchos recordarán por la ausencia de público.

Desde entonces, la sombra del conflicto político ha seguido planeando sobre los duelos entre el Valencia y los equipos israelíes. Con la escalada de protestas y la ampliación de movimientos que critican la política internacional, ahora es el turno de Maccabi Tel Aviv, otro de los pesos pesados de la Euroliga, para visitar Valencia.

Encuentro contra Maccabi

Para el encuentro programado el 29 de enero de 2026 en el Roig Arena, la Policía Nacional ha recomendado nuevamente que el partido se juegue a puerta cerrada, tras calificarlo de “alto riesgo” en un informe de valoración que recoge la posibilidad de nuevas movilizaciones frente al pabellón y la participación de numerosos colectivos propalestinos.

Pese a ello, el club taronja trabaja para intentar que al menos sus abonados puedan estar presentes, presentando un plan que limitaría el acceso a 11.000 abonados bajo control de DNI, renunciando a la venta general de las aproximadamente 4.000 entradas restantes. Sin embargo, la decisión final todavía no está confirmada y existe la posibilidad real de que se repita el escenario de puertas cerradas.

Eventos en España

Este debate ha trascendido el ámbito local y ha generado inquietud en el baloncesto español, donde varios clubes consideran injusto que en España se jueguen eventos sin público por razones de seguridad relacionadas con conflictos geopolíticos, mientras que en Israel los estadios siguen llenos y con fervoroso ambiente, aunque no exento de episodios polémicos.

En lo deportivo, estos encuentros han tenido impacto también sobre la temporada del Valencia: además de la derrota ante el Hapoel en octubre, el conjunto taronja cayó ante el propio Maccabi Tel Aviv en diciembre, en un partido de Euroliga que complicó sus opciones de liderato. Además, en ese encuentro Pedro Martínez fue duramente insultado por algunos de los aficionados del cuadro israelí.

En conclusión, la relación entre el deporte y las tensiones sociales ha marcado un antes y un después en la agenda del Valencia Basket y del Roig Arena. Lo que debía ser una fiesta en la nueva casa del baloncesto valenciano se ha transformado en una discusión pública sobre seguridad, responsabilidad institucional y la intersección entre baloncesto y política internacional.

