Rubén Burgos: "Ahora todos son rivales directos y por tanto, complicados"

Rubén Burgos ha comparecido en rueda de prensa este martes 27 de enero para analizar el partido que enfrentará al Valencia Basket con el Basket Landes este miércoles 28 en el Roig Arena a partir de las 19:15 horas. El técnico taronja resaltó la igualdad que impera en el Grupo F en esta segunda Ronda de la competición continental: "A partir de ahora todos los equipos son rivales directos y por tanto, todos son complicados", destacó. De hecho, el Valencia Basket ocupa la cuarta posición del Grupo con un balance de 4 victorias y 2 derrotas a tan sólo un triunfo del equipo francés que es segundo en la clasificación.

JM López

Un partido clave para lograr la clasificación

En el tramo final de la segunda Ronda de la Euroliga todos los equipos miran la tabla en busca de la clasificación, aunque Rubén Burgos destaca que lo importante es centrarse siempre en el próximo partido, en este caso la visita a València de Basket Landes: "Está todo muy igualado, pueden darse bstantes combinaciones en función de los resultados de nuestros rivales. No podemos pensar en ello, lo único que está en nuestras manos cien por cien es conseguir la victoria este miércoles ante nuestra afición". Un triunfo que allanaría mucho la clasificación, como reconoció el técnico valenciano: "Tenemos en nuestra mano dar un paso importante hacia los cruces, hacia el play-in de cuartos o incluso para lograr la clasificación directa a semifinales. Tenemos que manener nuestra identidad de juego, ganar este partido en casa y luego ya pensar en la visita de la semana que viene a la cancha de Reyer Venezia".

Un rival complicado

Pese a jugar en casa, Rubén Burgos avisa de que no será un partido fácil ya que el Basket Landes atraviesa un buen momento: "han sumado dos victorias consecutivas y especialmente importante ha sido el triunfo que lograban la pasada jornada frente al Fenerbahçe"

Para el partido de este miércoles, Burgos recupera a Yvonne Anderson, ya casi recuperada de sus molestias físicas: "ya se incorpora hoy a los entrenamientos y confiamos en que esté lista para el partido, estamos pendientes de los cuidados médicos". Sin embargo, el técnico confirmó que Hind Ben Abdelkader seguirá siendo baja ya que sigue recuperándose de una lesión muscular en el sóleo: "lo suyo es más largo y de momento no podemos contar con ella".

Sobre el Basket Landes, Rubén Burgos destaca: "Hacen un gran trabajo individual y de forma paralela tienen también un gran trabajo de grupo, de colectividad. Es un equip muy compacto y sólido que juega a gran ritmo en transición, tienen un juego muy versatil, con un gran contraataque y eso les hace muy peligrosas". El técnico avisa de que tendrán que tener especial cuidado con la líder del equipo, Leila Lacan: "viene de hacer muy buenos partidos, lidera a su equipo".