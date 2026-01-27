El Valencia Basket se juega gran parte de su futuro en la Euroliga frente al Basket Landes

La Segunda Fase de la Euroliga entra en sus dos últimas jornadas con todo por decidir y con el Valencia Basket inmerso en la lucha por seguir adelante en la máxima competición continental. Gran parte de sus opciones pasan por ganar este miércoles 28 en el Roig Arena frente al Basket Landes (19:15h, Movistar y À Punt) en la penúltima jornada a la que llegan las taronja en cuarta posición del Grupo F con 4 victorias y 2 derrotas. De los seis equipos que componen los dos grupos de esta segunda fase, los cuatro primeros se clasifican para el play-in-

Entrenamiento en el Roig Arena / JM López

Fortín taronja

Por ello, una vez más el apoyo de la afición taronja en el Roig Arena será clave para sumar una victoria vital. A falta de dos jornadas, el Fenerbahce domina el grupo con un balance de 9-1 y ya tiene asegurado su pase como uno de los dos primeros. Segundo es el Landes, con 7-3; tercero el Casademont Zaragoza con un 6-4 que comparte con el Valencia Basket, que es cuarto; y el Venecia es quinto con 5-5. Ya sin opciones está el DVTK con solo una victoria.

Aunque todavía no está al cien por cien, Rubén Burgos recupera para este partido a Yvonne Anderson, que, auqnue aún arrastra unas molestias, ha trabajado parcialmente con el equipo y podría estar disponible. Sin embargo, Hind Ben Abdelkader es baja confirmada a causa de una lesión muscular en el sóleo.

Yvonne Anderson, en principio, podrá jugar / JM LOPEZ

Las cuentas del Valencia Basket para estar en el play-in

Esta jornada el Valencia recibe al Landes, el Fenerbahce al Zaragoza y el DVTK al Venecia. En la última, el equipo de Rubén Burgos visita al Venecia, el Zaragoza recibe al DVTK y el Fenerbahce al Landes. Podría darse por tanto incluso un cuádruple empate final a 7-5. Tras recibir al Basket Landes, las taronja cerrarán la segunda fase la próxima semana en la cancha del Reyer Venezia. Valencia Basket tiene la primera bala este miércoles para clasificarse para el play-in, aunque no depende de sí mismo. Lo conseguirá en caso de ganar a Basket Landes y si DVTK gana en su cancha a Umana Reyer Venezia. Si no se diera este resultado, pese a la victoria, el conjunto taronja tendría oportunidad de certificar su billete para el play-in en la última jornada en casa del equipo italiano.

Una jornada clave / Euroleague Women

Sistema de competición

La posición en la que se termine esta fase regular es de máxima importancia de cara al play-in. Los dos primeros clasificados de cada grupo van directamente a la semifinal del play-in, o lo que es lo mismo, aseguran su presencia en la Final Six de Zaragoza. El 1º del grupo E vs el 2º del grupo F y el 1º del grupo F vs el 1º del grupo E. Los ganadores de cada eliminatoria a tres partidos, con factor cancha para los líderes, pasan directos a la semifinal de la Final Six. Los perdedores van a cuartos de la Final Six.

Los clasificados en tercera y cuarta posición de cada grupo van a los cuartos del play-in. El 3º del grupo E vs 4º del grupo F y el 3º del grupo F vs el 4º del grupo E, a tres partidos y con factor cancha para los terceros. Los ganadores de cada eliminatoria irán a los cuartos de la Final Six, midiéndose contra los perdedores de las semifinales del play-in. Los perdedores de estos cuartos del play-in quedan eliminados. Del mismo modo, los clasificados en quinta y sexta posición de cada grupo quedan directamente eliminados al término de esta segunda fase.

El Basket Landes llegará a València también muy motivado ya que puede certificar su pase al play-in. El equipo francés llega a este punto de la competición muy bien posicionado con un 7-3 en segunda posición y habiendo conseguido algunas victorias muy importantes, como ante Fenerbahce en Landes. Sus opciones de clasificarse para el play-in pasan por un triunfo en el Roig Arena, e incluso con una derrota si DVTK gana a Umana Reyer Venezia. También asegurarían la segunda posición y, con ello, el billete directo para la semifinal del play-in si ganan a Valencia Baket y Fenerbahce gana a Casademont Zaragoza.

Las jugadoras más destacadas en el equipo francés son la base Lella Lacan, que promedia 12,2 puntos, 2,8 rebotes, 2,3 asistencias y 10,6 de valoración por partido, junto con la alero Murjanatu Musa, que está promediando 10,3 puntos, 8 rebotes (2ª mejor de la competición) y 13,2 de valoración por encuentro.

Noticias relacionadas

Plantilas / VBC

Después, tres partidos fuera de casa

Tras enfrentarse al Basket Landes, el Valencia Basket frontará un tour de tres partidos seguidos lejos de casa. El primero este domingo le llevará a visitar a Casademont Zaragoza en LF Endesa, el siguiente viaje será la próxima semana a Venecia en EuroLeague y el último el sábado de esa semana para enfrentarse a Estepona en LF Endesa. El equipo regresará al Roig Arena el domingo 15 de febrero para recibir a Joventut Badalona.