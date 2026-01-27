Víctor Claver valora las opciones de Valencia Basket en la Copa: "Es un equipo hecho para ganar a cualquiera"

El destino quiso que fuera la leyenda taronja Víctor Claver quien sacara la bola de Valencia Basket en el sorteo de la Copa del Rey celebrado este lunes y que emparejó al conjunto de Pedro Martínez con el Joventut para el partido de primera ronda. Será, además, el partido que inaugure este año la competición que se disputa en el Roig Arena.

Tras el sorteo, SUPER pudo hablar con Víctor Claver, que analizó la eliminatoria Valencia Basket-Joventut, destacando las fortalezas y posibles ventajas del conjunto taronja y también los argumentos de los catalanes: "En la Copa puede pasar de todo, es verdad que es el primer partido y siempre hay nervios. Valencia Basket va a tener esa presión de jugar en casa, espero que sea un buen partido y se liberen pronto de los nervios. Joventut, por su parte, es un equipo con mucha experiencia y no lo va a poner fácil".

Disputar el partido inaugural puede brindar la posibilidad de contar con un día más de descanso en casao de alcanzar la final, una posibilidad que Claver valoró positivamente aunque aseguró que no es garantía de nada: "Con el calendario que están teniendo, seguro que se alegran. No te asegura llegar a la final porque te puede cortar el ritmo, puede pasar de todo".

Lo que sí que dejó claro es que la Copa genera mucha ilusión en VBC, más aún disputándose en el Roig Arena: "Tanto el club como la plantilla y afición tienen mucha ilusión por la Copa y va a ser para disfrutarla".

Enric Carbonell y Juanan Morales, durante el sorteo de Copa del Rey de baloncesto en València. / JM López

Principales favoritos al título

Más allá del rival en primera ronda, Claver habló de los, a priori, favoritos al título: "El Madrid ha tenido un trayectoria ascendente durante la temporada, el Barça ha acabado haciendo una gran primera vuelta, Baskonia lo mismo... De aquí a la Copa quedan partidos y se determinará la dinámica de cada uno. Pasa todo muy rápido y hay que estrar preparados".

En ese grupo de favoritos mete, por supuesto, a Valencia Basket, al que considera un equipo preparado para cualquier reto: "Sí, son candidatos a ganar, ya ganaron la Supercopa. Es un equipo hecho para competir contra cualquiera y los están demostrando tanto en Euroliga como en ACB. Tienen que tener el día, pero pueden ganar a cualquiera".