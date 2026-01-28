Fallece Brad Branson, leyenda del Valencia Basket y ACB

Llora el baloncesto este miércoles tras el fallecimiento de Brad Branson a los 67 años. Quien fuera jugador del Pamesa Valencia entre 1988 y 1994 ha quedado marcado para siempre en la memoria colectiva de los aficionados taronja. En las seis temporadas que defendió la elástica del hoy Valencia Basket promedió 23,4 puntos y 9,1 rebotes de media. Números espectaculares para el estadounidense con pasaporte español (casado con una española) quien también ocupa el octavo puesto en el listado de jugadores con más partidos en el equipo (209).

Tras disfrutar de la NBA en Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, inició su carrera en Europa en Italia, país en el que jugó en el Rimini y posteriormente en el Brescia entre 1980 y 1986, antes de fichar por el Real Madrid. Tras dos temporadas en club blanco con el que conquistó la Korac de 1988, recaló en La Fonteta. El club valenciano acababa de ascender a la ACB y su fichaje fue un antes y un después. Tres presencias en el All Star de la ACB no está al alcance de todas las estrellas que han pasado por la liga española. DEP.

Comunicado oficial del Valencia Basket por Brad Branson

Valencia Basket quiere transmitir el pésame por el fallecimiento de Brad Branson, jugador que defendió los colores de nuestro Club entre 1988 y 1994 y que fallecía en el día de ayer a la edad de 67 años.

Brad Branson llegó a nuestro equipo en 1988 para apuntalar el primer proyecto en la ACB tras el ascenso de la temporada anterior y se convirtió en una pieza clave para la consolidación de nuestro Club en nuestros primeros pasos en la élite del baloncesto español.

Imagen de Branson en una revista / Archivo

Las seis temporadas que permaneció en el Pamesa Valencia le mantienen como el jugador estadounidense que más campañas ha disputado con nuestro primer equipo masculino y su impacto en el juego durante los 230 partidos que jugó con nuestra camiseta, todos ellos en competición nacional, fue tan grande que más de treinta años después sigue siendo el líder estadístico de Valencia Basket en la Liga Endesa en canastas de dos, tapones y dobles-dobles.

Tras finalizar su etapa como jugador, Branson se había mantenido muy ligado al Valencia Basket, visitando frecuentemente nuestra ciudad y siendo uno de los jugadores más aplaudidos y recordados en los actos de conmemoración del 30º aniversario de la creación del Club.

En recuerdo a su memoria, se guardará un minuto de silencio en el próximo partido como local del primer equipo masculino del Valencia Basket, el que disputará este jueves en el Roig Arena ante el Maccabi Rapyd Tel Aviv.

Noticias relacionadas

El Club quiere enviar a su familia mucho ánimo y fuerza en estos momentos tan complicados, de manera muy especial a su hija Natalia, que fue trabajadora de nuestro Club, y trasladarles todo nuestro apoyo.