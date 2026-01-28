Horario y dónde ver el Valencia Basket-Basket Landes

Partido crucial para el Valencia Basket en la EuroLeague Women. El conjunto taronja recibe este miércoles al Basket Landes en la J11 de la máxima competición europea con un objetivo claro a falta de dos jornadas para llegar al final de la fase regular: ganar. El grupo al que pertenece el equipo taronja está muy apretado en la lucha por estar en el play-in, por lo que una victoria ante las francesas sería de vital importancia para estar un paso más cerca del objetivo. El choque se disputa este 28 de enero a las 19:15 horas en el Roig Arena y podrá verse en directo a través de Movistar y À Punt.

En cuanto a la última hora deportiva, Rubén Burgos mantiene la baja de Hind Ben Abdelkader, mientras que Yvonne Anderson será duda tras haber trabajado parcialmente con el equipo. El resto de las jugadoras profesionales están disponibles para este importante duelo.

Las cuentas para el play-in

A falta de dos jornadas para el final de la fase regular, lidera el grupo el Fenerbahce con un 9-1, ya clasificado para la semifinal del play-in. En segunda posición está Basket Landes con un 7-3, seguido de Casademont Zaragoza con un 6-4, mientras que el Valencia Basket está en cuarto puesto con ese mismo balance. Por detrás de las valencianas, en quinta posición está Umana Reyer Venezia con un 5-5 y en último lugar DVTK con un 1-9 y ya fuera de la lucha por el play-in.

El conjunto taronja tiene en este encuentro la primera bala para clasificarse para el play-in, aunque no depende de sí mismo. Lo conseguirá en caso de ganar a Basket Landes y si DVTK gana en su cancha a Umana Reyer Venezia. Si no se diera este resultado, pese a la victoria, el conjunto taronja tendría oportunidad de certificar su billete para el play-in en la última jornada en casa del equipo italiano.

Rubén Burgos dando órdenes / Miguel Ángel Polo

La posición en la que se termine esta fase regular es de máxima importancia de cara al play-in. Los dos primeros clasificados de cada grupo van directamente a la semifinal del play-in, o lo que es lo mismo, aseguran su presencia en la Final Six.