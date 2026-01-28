Rubén Burgos: "Teníamos dos finales para estar en la Final Six y nos queda una"

Rubén Burgos analizó así la derrota de su equipo ante el Landes: "hemos salido bien a la pista, con las ideas muy claras, hemos estado cómoas en defensa y ataque en el priemer cuarto, en el segundo, su intensidad, su defensa, nos ha colapsado y hemos tomado malas decisiones. No hemos querido continuar con el juego de tansición fluido que teníamos, nos hemos parado a pensar demasiado".

El técnico lamentó los balones perdidos: "Ellas han hecho mucho daño recuperando balones, todos los puntos en transición venían tras recuperar balones, teníamos 11 pérdidas al descanso. Hemos hablado de esto, de subir un punto el ritmo, pero el juego de Musa en espaciones intermedios, en rebotes ofensivos... es una cinco que nos ha hecho mucho daño y la individualidad de Lacan. El rival ha tenido la suerte de castigarnos en últimos segundos de posesióntras buenas defensas nuestras".

Ya piensa en el Reyer Venecia

Para Burgos, faltó suerte y acierto final "El partido ha sido muy igualdo, al igual que en Landes. Pensamos que quedaban dos finales para estar en la Final Six, nos queda una. Esta era la priemera pero está en nuestra mano todavía estar en los cruces. Haremos lo máximo para preparar ese partido que está ya en nuestra cabeza", afirmó el técnico en alusión a la visita a la cancha del Reyer Venecia en la última jornada.

Sobre qué factor había sido decisico, resaltó: "hay momentos clave en los que los detalles juegan, esto es baloncesto, son estados de ánimo, no hemos tenido suerte con algunos detalles que no han caído de nuestro lado. Hay momentos puntuales y detalles que no dependenden tí, un resbalón, una pérdida, algún detalle de arbitraje, tiros liberado que no hemos aprovechado, no hemos abierto el campo con nuestras mejores tiradoras, detalles que dependen de ti yi otros que no pueden controlar ".

Antes de pensar en el Reyer Venecia, el Valencia Basket afrontará un difícil partido liguero en Zaragoza este sábado. "El jueves es día de descanso,tenemos mucho trabajo avanzado pero sí tenemos que afinar en estas jornadas en la recuperación anímica sobre todo".