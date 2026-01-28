EUROLIGA
El Valencia Basket abrirá el Roig Arena al público ante el Maccabi Tel Aviv
El club taronja descarta la opción de volver a jugar a puerta cerrada ampliando las medidas de seguridad
Solo podrán acceder los 11.500 abonados mostrando el DNI, sin venta de entradas en taquilla ni cesión de abonos
El Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv se jugará con público. El club taronja ha decidido dar un paso al frente y tras haberse jugado todos los partidos ante equipos israelíes en España a puerta cerrada, el Roig Arena abrirá sus puertas a los aficionados, aunque con algunas limitaciones e importantes medidad de seguridad.
Solo los 11.500 abonados del equipo masculino podrán acceder este jueves al recinto para asistir el partido de Euroliga y lo tendrán que hacer mostrando el DNI en los accesos, sin posibilidad de adquirir entradas en taquilla ni ceder el abono a nadie. Aquellos abonados que no sean titulares, deberán acudir junto al titular presentando libro de familia en caso de ser menores o carta de autorización firmada por el titular en caso de no serlo.
Más medidas de seguridad
El club, además, aumentará la seguridad privada para evitar cualquier tipo de problemas que pudiera haber antes las concentraciones de protesta convocadas en las afueras del pabellón, como ya sucedió ante el Hapoel Tel Aviv. Unas medidas que se sumarán al fuerte dispositivo policial que acompañará al partido y que se desplegará horas antes del mismo para evitar incidentes.
La Policía Nacional había recomendado jugar a puerta cerrada, pero la situación se planteaba ya como menos tensa que con la anterior visita del Hapoel y con un nuevo plan en el que han trabajado en los últimos días, el club cree que se puede garantizar la seguridad con el acceso de los aficionados.
Sin agravios comparativos
Con esta decisión, el club entiende que evita el agravio comparativo que sufría el equipo y sus aficionados, ante un rival que en en el partido de la primera vuelta en Jeerusalén sí pudo jugar ante su público.
Acceso desde tres horas antes
Las puertas del Roig Arena se abrirán, de forma excepcional, tres horas antes del encuentro, a las 17:45, por lo que se anima a todos los abonados a que acudan pronto al recinto, ya que el acceso será más lento de lo habitual.
