El Valencia Basket cae ante el Landes y se jugará el pase a los play-in en la última jornada

El Valencia Basket sufrió una derrota en el Roig Arena ante el Basket Landes POR 72-76 que puede costarle muy cara en sus aspiraciones de meterse en el play-in. En la penúltima jornada, las de Rubén Burgos necesitaban ganar para dar un paso adelante hacia la clasificación ya ahora se lo tendrán que jugar todo a una carta en la última jornada en la cancha del Reyer Venecia. Las taronja pagaron caro sus errores en los últimos minutos en los que sufrieron pérdidas de balón que les hicieron naufragar pese a que durante muchos minutos dominaron el partido.

Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio por Brad Branson, jugador mítico del Valencia Basket, fallecido a los 67 años.

Dominio local en el primer cuarto

Rubén Burgos apostó por Leti Romero, Elena Buenavida, Leo Fiebich, Raquel Carrera y Awa Fam para iniciar el partido. La primera canasta la conseguía para las taronja Awa Fam aunque el Basket Landes contestaba con un 0-5. Leticia Romero, con un triple equilibraba el partido. El dúo Fam-Carrera dominaba el juego interior. El Valencia Basket buscaba encestar bajo el aro con penetraciones también con Fiebich como protagonista.

Yvonne Anderson que reaparecía tras superar sus molestias físicas, relevaba a Romero en la dirección del juego mientras Buenavida se sumaba a la táctica de abrir espacios entrando a canasta. Con un 2+1 la canaria ponía el 15-9 en el marcador. También entraban en escena sucesivamente Araújo , Coffey y Kayla Alexander que daban descanso a Fiebich, Carrera y Fam. Los cambios eran constantes, Burgos repartía esfuerzos y minutos y con Queralt que entraba por Buenavida, completaba la renovación total del quinteto titular.

El Valencia Basket dominaba el marcador merced a su solidez en el rebote defensivo y su superioridad en la zona (21-14 min. 9). La defensa zonal taronja ponía muchos problemas al ataque de las visitantes que se veían obligadas a tirar en posiciones forzadas. Con 21-14 acababa el primer cuarto.

Reacción del Basket Landes

Una rápida canasta del Landes en la primera acción del segundo cuarto, recortaba distancias: 21-18. La estrella del conjunto francés, Lacan daba muestras de su calidad manteniendo a su equipo a corta distancia. Mientras, en el Valencia Basket se erigía en progatonista del ataque María Araúo, auntora de 5 puntos consecutivos, con un triple incluído (26-18). La defensa zonal del Landes dificultaba ahora que el Valencia Basket se acercase al aro y por tanto, tenía que recurrir a tiros más lejanos. Romero, con un triple, elevaba la diferencia a 10 puntos forzando el tiempo muerto visitante (30-20).

Un partido igualado hasta el final / M. A. Montesinos

En el bando francés el mayor peligro llegaba con una Musa que hacía daño con tiros de media distancia. El Valencia Basket perdía momentáneamente algo de frescura en ataque y pagaba caro también las pérdidas de balón. El Landes, sin arriesgar y buscando tiros cómodos, poco a poco iba limando distnacias y se ponía a 2 (35-33). Ahora era Burgos el que paraba el juego pero no lograba la reacción de su equipo. Con empate a 35 se llegaba al descanso.

La igualdad se mantenía en los primeros compases del tercer cuarto en el que ambos equipos endurecían sus defensas. El Basket Landers culminaba la remontada y se ponáipor delante (37-41). Carrera, con un triple en el mejor momento, desatacaba el juego. En la acción siguiente, la propia pívot gallega anotaba de 2 (42-42 min. 24). Dos tiros libres de Alexander ponían de nuevo por delante a las taronja. La afición despertaba enlas gradas y el partido ganaba en intensidad.

Ahora no había un claro dominador, ambos equipos trataban de imponer su ritmo., En el Valencia Basket, una Araújo muy combativa anotaba tanto de cerca como de lejos y con un triple daba oxígeno a su equipo: 53-48. Las taronja cerraban bien ahora la defensa.

Último cuarto

El Valencia Basket confirmaba su buen momento en los primeros compases del útimo cuarto en el que marcaba el ritmo y con un buen trabajo de equipo, se escapaba de nuevo en el marcador (60-51). Pero no había que confiarse, el Landes no se rendía y seguía luchando por la victoria. Faltaba ampliar la renta para buscar también una mayor tranquilidad. Algo que acabaría pagando caro el equipo valenciano. Se entraba en los últimos cinco minutos con seis puntos de ventaja para las de Rubén Burgos (66-58). Ahora cada detalle, cada ataque cobraba un mayor valor. Las taronja, alentadas por su aficióny sabedoras de lo mucho que había en juego parecían tener controlado el partido con una buena defensa . En estos momentos la capitana, Querallt Casas, tiraba del carro.

Pero cualquier muestra de debilidad, cualquier fallo, era aprovechado por el Landes para meterse de lleno en el partido. Con dos triples y una penetración volvían a acercarse peligrosamente a sólo 2 puntos70-68).La emoción era máxima, a falta de 1 minuto, el Valencia Basket ganaba por 1 punto 70-69 pero un robo de balón de las francesas se traducía en un mortífero contraataque que encendía las alarmas en el Roig Arena (70-71). Quedaban 40 segundos. Araújo resbalaba en el peor momento, el Landes recuperaba el balón y forzaba una falta personal que Musa convertía en dos puntos más (70-73). Fiebich ponía a sólo 1 punto a las taronja que forzaban una falta rápida. Con 14 segundos por jugar. Lacan fallaba el primero pero metía el segundo. (72-74), 14 segundos y posesión taronja. Un error de Leticia Romero hacía que de nuevo las taronja perdiesen el balón a falta de 6 segundos. Lacan de nuevo, con dos tiros libres sentenciaba el partido (72-76). Derrota y decepción taronja.

Ficha técnica:

72.- Valencia Basket (21+14+19+18): Romero (8), Buenavida (9), Fiebich (16), Carrera (14), Fam (4) -cinco titular- Anderson (-), Casas (4), Araujo (15), Coffey (-) y Alexander (2).

76.- Basket Landes (14+21+14+27): Wotja (9), Droguet (-), Lacan (21), Ewodo (5), Musa (26) -cinco titular- Pardon (5), Djekoundade (3), Macquet (-), Massey (7) y Bussiere (-).

Árbitros: Teixeira (POR), Tomic (CRO) y Zupanic (SLO). Sin eliminadas.

Noticias relacionadas

Incidencias: penúltima jornada de la segunda fase de la Euroliga disputad en el Roig Arena ante 3.995 eliminadas