El Valencia Basket, con el calor de su afición, recibe al Maccabi con hambre de victoria

Partido de alta tensión el que vivirá el Roig Arena este jueves 29 de enero (20:45h, Roig Arena, Movistar+ Deportes). El Valencia Basket recibe al Maccabi Tel Aviv en un partido que, tras la confirmación oficial del club, se jugará con la presencia de los abonados taronja en las gradas. Un partido catalogado por las fuerzas de Seguridad como de Alto Riesgo y que supondrá el primero que se dispute en España a puerta abierta con un equipo israelí esta temporada.

El Valencia Basket quiere recuperar terreno

En lo deportivo, el partido también será de máximo interés ya que el Valencia Basket, que ha perdido gas en las últimas semanas en la Euroliga, necesita ganar para dejar atrás la última derrota ante el Bayern de Munich y volver a escalar en la tabla. Los taronja, que llegaron a liderar la Euroliga, están ahora fuera de las seis primeras plazas de la clasificación, aunque su balance de 15-8 es el mismo que tiene el Mónaco, que es sexto. Una victoria, por tanto, le podría permitir regresar a esas posiciones de acceso directo a los cuartos de final.

Además, ganar permitiría al equipo 'taronja' mantener o ensanchar la brecha con el undécimo clasificado, que es el primero que no podría disputar los cruces de acceso a esos cuartos de final. Ahora mismo su margen es de cuatro victorias.

Un partido importante también para Maccabi

El Maccabi, con diez partidos ganados, es uno de los equipos que aspira a poder disputar ese 'play in'. El conjunto israelí ha ganado dos de sus últimos tres encuentros, aunque fuera de casa solo ha conseguido vencer en cuatro de sus doce encuentros. La última pista en la que ganó fue la del Partizan y acumula cuatro derrotas seguidas como visitante pese a que hasta ahora ha contado con la ventaja de jugar muchos partidos como visitante, sin público. Este jueves tendrá que jugar ante la fiel afición taronja. Aunque el partido se juega con afición en las gradas, sólo tendrán acceso los 11.000 abonados ya que el club, por seguiridad, no venderá entradas en taquilla. Aunque como visitante se está mostrando débil, el equipo israelí ha ganado 7 de sus últimos 11 lo que le ha permitido subir hasta la 14ª plaza de la clasificación con un balance de 10-14.

El conjunto amarillo venció la semana pasada al Panathinaikos AKTOR Athens por 75-71 en un partido en el que contaba con las mismas bajas que mantendrá en el choque del Roig Arena (se lo pierden por lesión Lonnie Walker IV, John DiBartolomeo y Zach Hankins). Mientras Pedro Martínez cuenta con toda la plantilla a su disposición por lo que antes del partido deberá hacer tres descartes. La mejoría del equipo israelí en las últimas jornadas ha venido de la mano de su mejor eficacia defensiva. El conjunto amarillo siempre ha estado entre los mejores anotadores del campeonato, convirtiendo 88,3 puntos de media en los primeros trece partidos y subiendo a 88,8 en los últimos once. Mejorando su eficiencia ofensiva de 1,16 a 1,19. Pero la diferencia la está marcando el desempeño defensivo. Ha pasado de encajar 94 puntos de promedio en los primeros trece partidos a 87,9 en los once últimos.

Derrota con polémica en la primera vuelta

El Valencia Basket tratará de 'vengar' la derrota sufrida ante el Maccabi en la primera vuelta, el 18 de diciembre en Jerusalén dentro de la jornada 17 y que acabó con triunfo israelí por 85-82 en la prórroga. Aquel partido estuvo marcado además por la polémica ya que el Valencia Basket denunció el trato recibido por los aficionados del club israelí, especialmente hacia su entrenador Pedro Martínez. Su queja derivó en una multa de diez mil euros para el Maccabi por parte de la Euroliga.

Minuto de silencio en recuerdo de Brad Branson

En los instantes previos al inicio del partido, se guardará un minuto de silencio en memoria de Brad Branson, el que fuera jugador del Valencia Basket desde 1988 a 1994, que fallecía el martes a la edad de 67 años.

Pedro Martínez bate otro récord

El entrenador Pedro Martínez dirigirá en este encuentro su partido 86 de competiciones europeas al frente del primer equipo masculino de Valencia Basket, una cifra que le convierte en solitario en el técnico que más veces ha dirigido al Valencia Basket en competiciones internacionales. El técnico taronja rebasa de esta forma los 85 encuentros europeos de Jaume Ponsarnau. Será el 25º partido de Pedro en Euroliga con Valencia Basket, a los que hay que unir 61 en la EuroCup.

El Valencia Basket analiza así a su rival: Maccabi Rapyd Tel Aviv

El entrenador Kattash tiene un quinteto bastante definido en el que su jugador más valorado, Jaylen Hoard (12,2 puntos y 6,6 rebotes para ser el quinto mejor reboteador del torneo para 15,6 créditos), ha salido de inicio siempre que ha estado disponible. Su pareja interior habitual es Roman Sorkin (13,3 puntos y 4 rebotes para 14,5 créditos) y les suele acompañar en el quinteto O’Shae J Brissett (7,5 puntos y 4,3 rebotes). La dirección desde el inicio se la reparten de manera casi equitativa Tamir Blatt (6,9 puntos y 4,8 asistencias) y Jimmy Clark III (6,6 puntos y 3,9 asistencias). Sin Lonnie Walker IV, que es el que suele completar el quinteto, el conjunto amarillo pierde a su máximo anotador (15,3 puntos) y su puesto desde el inicio lo ha ocupado últimamente Iffe Lundberg (10,2 puntos y 3,4 asistencias para 11,4 de valoración). El rol de sexto hombre lo ostenta TJ Leaf (9 puntos y 4,8 rebotes para 12,4 de valoración) en un juego interior que completan Marcio Santos (7 puntos y 1,5 rebotes) y William Rayman (2,8 puntos y 1,9 rebotes) con la baja de Hankins. Sin DiBartolomeo, aumenta el protagonismo de Jeffrey Dowtin Jr. (9,8 puntos y 2,6 asistencias) en una rotación exterior que completa Gur Lavi (3,5 puntos).