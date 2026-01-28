Horario y dónde ver el Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv de Euroliga en el Roig Arena

El Valencia Basket recibe este jueves al Maccabi de Tel Aviv en el Roig Arena con la imperiosa necesidad de lograr una victoria ante su público. Sólo con abonados locales, debido al riesgo existente por recibir al cuadro de Israel en casa, los de Pedro Martínez buscan su decimosexta victoria en Euroliga ante un rival que marcha en la zona media de la tabla con 10 victorias y 14 derrotas. Lo apretado de la tabla hace que los valencianos estén sólo una victoria del liderato.

El técnico Oded Kattash dispone de un equipo con talento suficiente para poner en aprietos a cualquier rival, aunque su producción ofensiva depende en gran medida de tres jugadores clave. Destaca el escolta estadounidense Lonnie Walker, máximo anotador del equipo con 15,3 puntos por partido, pese a sus irregularidades en el tiro, especialmente en lanzamientos de dos puntos. Roman Sorkin con 13,3 tantos, Jaylen Hoard con 12,2 (y 6,6 rebotes) y el danés Iffe Lundberg con 10,2, son los que marcan el ritmo anotador.

El partido de Euroliga entre Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv se disputará este jueves 29 de enero a las 20:45 horas en el Roig Arena podrá verse en directo a través de Movistar+ Deportes. Además, el encuentro podrá seguirse con el minuto a minuto en Superdeporte.es.