Los descartes de Pedro Martínez ante el Maccabi Tel Aviv

El técnico no pudo contar con Matt Costello por sus molestias en la rodilla izquierda

Brancou Badio, en el calentamiento previa al partido ante el Maccabi.

Brancou Badio, en el calentamiento previa al partido ante el Maccabi. / M. A. Polo / VBC

Jorge Valero

Jorge Valero

València

El Valencia Basket recibe al Maccabi Tel Aviv en el Roig Arena, con público en las gradas y con una baja de última hora tras la lesión de Matt Costello, quien se perderá los próximos encuentros por molestias en la rodilla izquierda.

Un contratiempo que condiciona la lista de convocados de Pedro Martínez, que aún tenía que hacer otros dos descartes para el partido ante el conjunto israelí.

Kameron Taylor, antes de calentar en el Roig Arena para medirse al Maccabi.

Kameron Taylor, antes de calentar en el Roig Arena para medirse al Maccabi. / M. A. Polo / VBC

La convocatoria

Los 12 elegidos por el técnico son: Brancou Badio, Kameron Taylor, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Sergio de Larrea, Xabi López-Arostegui, Braxton Key, Jean Montero, Omari Moore, Neal Sako, Darius Thompson.

Fuera se quedan, por tanto, Isaac Nogués y Yankuba Sima.

