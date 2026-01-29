Emoción a flor de piel con el homenaje a Brad Branson en el Roig Arena
Último adiós a una de las grandes leyendas de la historia de Valencia Basket, clave en el despegue del que hoy es uno de los clubes más importantes de Europa
A pesar de que el encuentro contra Maccabi estuvo marcado por las protestas contra Israel y el genocidio que están perpetrando en Palestina que obligaron a desplegar un importante control policial, cuando los aficionados de Valeneica Basket enfilaron la cancha y el partido estaba listo para que se lanzase ese primer balón al aire llegó el momento de homenajear y despedirse de la primera estrella de la historia del club.
Sobrecogida por la emoción, la familia taronja se despedía de Brad Branson antes de que diera comienzo el choque europeo con un sobrecogedor y sepulcral minuto de silencio y con los aplausos del pueblo del Roig Arena en memoria de uno de los primeros jugadores que multiplicó la dimensión de una entidad que hoy tiene uno de los proyectos más sólidos del mundo de baloncesto.
Llegó para 'lanzar' el proyecto taronja
Era un equipo 'rookie' en la ACB cuando un consagrado Branson, exjugador de dos franquicias de la talla de Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, además de tres veces seleccionado en el equipo ideal de la ACB con la camiseta del Real Madrid, aterrizaba en el club para darle un impulso importante en sus inicios en el balonesto de élite.
El vínculo se hizo tan fuerte que el jugador se quedó seis años en la entidad valenciana, ayudándola a crecer y convirtiéndose en leyenda con 230 partidos en su haber y siendo todavía, tres décadas más tarde, el jugador con más canastas de dos, tapones y dobles-dobles en la historia del club.
Último adiós a la leyenda
La triste noticia de su fallecimiento a los 67 años de edad dejó helada a la parroquia taronja, que le quiso homenajear en su nuevo pabellón y darle ese último adiós a un jugador clave para entender el despegue de la entidad y una ficgura muy querida dentro la afición de Valencia Basket.
- El Valencia ficha a Pedro Gomes, sin equipo tras dejar el Kapaz de Azerbaiyán
- Nuevo 'reto' para el exportero del Valencia CF Jaume Domènech: agente de futbolistas
- El Valencia CF trabaja en dos perfiles para la recta final del mercado de fichajes
- Cara y cruz en las inscripciones de Guido y Unai Núñez
- Cañizares: 'Javi Guerra es de esos jugadores que en València tienen bula mediática
- La intrahistoria del fichaje de Justin De Haas
- Pellegrini descarta la vuelta de una de sus estrellas para el Valencia CF
- El Valencia Basket cae ante el Landes y se jugará el pase a los play-in en la última jornada