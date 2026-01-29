Emoción a flor de piel con el homenaje a Brad Branson en el Roig Arena

A pesar de que el encuentro contra Maccabi estuvo marcado por las protestas contra Israel y el genocidio que están perpetrando en Palestina que obligaron a desplegar un importante control policial, cuando los aficionados de Valeneica Basket enfilaron la cancha y el partido estaba listo para que se lanzase ese primer balón al aire llegó el momento de homenajear y despedirse de la primera estrella de la historia del club.

Sobrecogida por la emoción, la familia taronja se despedía de Brad Branson antes de que diera comienzo el choque europeo con un sobrecogedor y sepulcral minuto de silencio y con los aplausos del pueblo del Roig Arena en memoria de uno de los primeros jugadores que multiplicó la dimensión de una entidad que hoy tiene uno de los proyectos más sólidos del mundo de baloncesto.

Llegó para 'lanzar' el proyecto taronja

Era un equipo 'rookie' en la ACB cuando un consagrado Branson, exjugador de dos franquicias de la talla de Cleveland Cavaliers e Indiana Pacers, además de tres veces seleccionado en el equipo ideal de la ACB con la camiseta del Real Madrid, aterrizaba en el club para darle un impulso importante en sus inicios en el balonesto de élite.

Imagen de la grada durante el minuto de silencio a Brad Branson / M.A. Montesinos

El vínculo se hizo tan fuerte que el jugador se quedó seis años en la entidad valenciana, ayudándola a crecer y convirtiéndose en leyenda con 230 partidos en su haber y siendo todavía, tres décadas más tarde, el jugador con más canastas de dos, tapones y dobles-dobles en la historia del club.

Imagen del minuto de silencio por Brad Branson / Jorge Valero

Último adiós a la leyenda

La triste noticia de su fallecimiento a los 67 años de edad dejó helada a la parroquia taronja, que le quiso homenajear en su nuevo pabellón y darle ese último adiós a un jugador clave para entender el despegue de la entidad y una ficgura muy querida dentro la afición de Valencia Basket.