Pedro Martínez: "Ha sido excelente la actitud del equipo y es un orgullo la afición que tenemos"

Pedro Martínez no podía estar más satisfecho del trabajo de sus jugadores, más allá de la victoria ante el Maccabi por 94-83. La dificultad del rival y la baja de Matt Costello complicaban sumar un nuevo triunfo, pero los taronja supieron sufrir primero y mejorar el juego en la segunda parte para acabar regalándole la victoria a una afición de la que se deshizo en elogios el técnico, que supera a Jaume Ponsarnau como técnioco con más partidos europes

Actitud, afición y "ejercicio de supervivencia"

Ha sido un partido muy duro, hemos empezado muy bien, nos hemos ido al principio, pero ellos han jugado impresionante y nos han dominado en el rebote y en el ritmo. Han jugado muy bien y ha sido un ejercicio de supervivencia el de la primera parte y hay que felicitar al equipo por esa primera parte porque se podían haber ido a 14 puntos. Los triples de Josep Puerto al final del segundo cuarto han sido muy importantes para darnos opciones. Ha sido excelente la actitud del equipo, es un orgullo de afición la que tenemos, nos han ayudado muchísimo, los jugadores han estado espectaculares, trabajando muy duro atrás, ante jugadores más físicos, es un partido de los que te acuerdas con los años por lo duro que ha sido, por el esfuerzo que ha habido que hacer y que se saca adelante. Nos ganó en la ida, había un average en juego y estoy muy contento por todo.

Cambios en la defensa

Hemos tenido que ajustar en defensa, hemos planteado unas cosas en defensa que no nos estaban yendo bien, nuestra defensa de cambios con la polivalencia de sus jugadores, se nos quedaba la manta corta, parábamos a sus hombres grandes, pero los exteriores nos han hecho un destrozo. Hemos mejorado mucho la defensa del uno contra uno, con Montero, Papi, Kameron, Josep. Hemos encontrado a Neal Sako en las continuaciones de bloqueo directo, en la primera jugada del partido y en la segunda parte, ha sido una fuente de ingresos espectacular. Darius, Jean y Omari lo han encontrado y ha sido muy importante para la segunda parte.

Neal Sako, destacado por Pedro Martínez tras su gran partido. / M. A. Montesinos

Mejora anímica

El basket es muy anímico. Ellos en la primera parte, Lundberg las metía de todos los colores y ha jugado con muchísima confianza y eso nos ha pasado a nosotros en la segunda parte. En el último cuarto, cuando han visto que nuestra perseverancia y defensa estaba siendo muy buena, han tenido peores sensaciones. Te frustras y cada acción es más difícil para romper la dinámica. El público ha estado inconmensurable. Hay que darle más mérito a las victorias que vienen desde las dificultades, desde los problemas. Que Costello no juegue es un problema, que los pívots se carguen de faltas también, la desventaja de 14 también. Crecemos, nos vamos más contentos y abonamos futuras situaciones.

Afición taronja

Comparto la felicidad que tenemos de compartir un partido con nuestros aficionados, estoy muy orgulloso de pertenecer a la afición del Valencia Basket.