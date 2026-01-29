Así ha sido la manifestación contra Israel en los aledaños del Roig Arena

Las protestas contra Israel por el genocidio que están llevando a cabo en Gaza contra el pueblo palestino centraban gran parte de la atención en los prolegómenos del partido entre Valencia Basket y Maccabi de Tel Aviv. Estas transcurrieron de manera pacífica y sin grandes incidentes.

Las protestas, con unos 200 manifestantes, se han llevado a cabo con una serie de carteles y consignas llamando al boicot contra Israel e instando a que no haya un blanqueamiento del genocidio que están cometiendo. En esta concentración, que terminó antes de que iniciase el partido, tuvo un incidente aislado cuando un aficionado del Maccabi que portaba una bandera de Istrael se acercó al grupo de protestantes, pero la policía intervino de forma efectiva. La concentración fue mucho menos numerosa que la anterior, antes de medirse a Hapoel .

Seguridad privada para garantizar la entrada de los abonados

Las puertas estaban abiertas unas tres horas antes con mucha más seguridad privada de lo habitual para controlar de forma escrupulosa el acceso a la cancha. A pesar de ello, la realidad es que la mayor parte de la gente llegó en la hora previa al encuentro, mientras que los manifestantes empezaron a las 19:00 horas.

Ya dentro del pabellón se propinó una sonora pitada contra los jugadores de Maccabi cuando salieron a calentar y todavía más fuerte cuando salieron a presentar el partido. Este es el primer partido en suelo español contra un equipo israelí que se juega a puerta abierta después de que se haya adoptado de forma habitual la medida de cerrarlos al público. Al pabellón entraron con un bus de Valencia Basket para evitar incidentes.

Valencia Basket abrió el pabellón a su gente

Valencia Basket dio un paso adelante en defensa de su gente y decidió que sus aficionados pudieran entrar a este partido, aunque solamente a los abonados para poder llevar un mejor control y garantizar la seguridad del evento.

Colas para entrar al Roig Arena / M.A. Montesinos

Los 11.500 abonados del equipo masculino han podido acceder este jueves al recinto para asistir el partido de Euroliga y lo han hecho mostrando el DNI en los accesos, sin posibilidad de adquirir entradas en taquilla ni ceder el abono a nadie.

La Policía Nacional había recomendado jugar a puerta cerrada, pero la situación se planteaba ya como menos tensa que con la anterior visita del Hapoel y con un nuevo plan en el que han trabajado en los últimos días, el club cree que se puede garantizar la seguridad con el acceso de los aficionados.